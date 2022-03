Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen haben nach einem freundlichen Auftakt ins Minus gedreht, so die Analysten der Nord LB.Hintergrund seien v.a. die steigenden Teuerungsraten in mehreren Euroländern gewesen.Die Renditen von 2J US-Treasuries hätten erstmalig seit 2019 wieder die der 10J Bonds überstiegen. Dies werde allgemein als Indikator für eine bevorstehende Rezession gewertet und habe zu Verunsicherung an den Märkten geführt. ...

