Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Verhandlungen in Istanbul und erste Zeichen der Entspannung hatten zunächst das Geschehen an den Finanzmärkten dominiert und im Zuge dessen gab Öl zwischenzeitlich deutlich nach und schwankt derzeit stark, so die Analysten der Helaba.Die Aktien hätten die Gewinne teilweise wieder abgegeben. Einerseits habe es keine weiteren Hinweise auf ein baldiges Ende der Kämpfe in der Ukraine gegeben, zum anderen sorge die OPEC+ wohl nicht für Entlastung der globalen Energienachfrager und werde die Förderquoten heute wie geplant "nur" um 400 Tsd. Barrel/Tag erhöhen. Der Ölpreis bleibe somit erhöht und damit einhergehend der Druck auf die Notenbanken. ...

