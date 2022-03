31. März 2022. Vancouver, B.C. - Marvel Discovery Corp. (TSX-V: MARV), (Frankfurt: O4T1), (MARVF: OTCQB); (das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass New Marvel Energy, eine 100%ige Tochtergesellschaft des Unternehmens, eine Designstudie für standardisierten Kernbrennstoff für kleine modulare Kernreaktoren (Small Modular Nuclear Reactors, SMR) für den Einsatz auf dem Land und in der Energiewirtschaft, einschließlich der Langstrecken-Raumfahrt, vorantreibt.

Kanada ist einer der vielversprechendsten Märkte für die SMR-Technologie. Der potenzielle Wert von SMRs in Kanada wird bis 2040 auf 5,3 Mrd. Dollar geschätzt; weltweit wird der SMR-Markt mit 150 Mrd. Dollar bis 2040 viel größer sein. SMR-Kraftwerke haben in der Regel eine Leistung von 300 MW(e) pro Einheit, was sie ideal macht, da sie große Mengen an CO2-armer oder -freier Elektrizität erzeugen.

- SMRs sind klein, nur ein Bruchteil der Größe herkömmlicher Kernkraftreaktoren.

- Modular, da die Komponenten im Werk zusammengebaut und zur Montage an einen anderen Ort transportiert werden können.

- Reaktoren, die sich die Kernspaltung zunutze machen, um Wärme zur Energiegewinnung zu erzeugen.

Eine der Herausforderungen für einen schnelleren Zugang zu Energie ist die Infrastruktur, da die Netzabdeckung in ländlichen Gebieten begrenzt ist und die Kosten für den Netzanschluss zur Elektrifizierung ländlicher Gebiete SMRs als einzig praktikable Lösung erscheinen lassen. Die kanadische Regierung konzentriert sich mit ihrem Strategischen Investitionsfonds auf den Sektor und investiert 21,6 Mio. USD in ihr drittes SMR-Technologieunternehmen, Westinghouse Electric Canada, um dessen eVinci-Mikroreaktor voranzubringen. Die vier Provinzen Saskatchewan, New Brunswick, Ontario und Alberta haben Pläne für den Bau kleiner Reaktoren zur Energieversorgung vorgestellt. Konventionelle Reaktoren liefern 1000 Megawatt Energie, SMRs erzeugen zwischen 200 und 300 Megawatt - genug, um etwa 300.000 Haushalte zu versorgen. Das kanadische Athabasca-Gebiet ist in der Lage, die Energieunabhängigkeit Kanadas zu gewährleisten, und verfügt über hervorragende Voraussetzungen für die Versorgung mit Uran als Brennstoff für SMR-Reaktoren.

"Unsere Regierung setzt sich zügig für eine umweltfreundliche wirtschaftliche Erholung ein und legt damit den Grundstein für eine bessere und wohlhabendere klimaorientierte Zukunft. Die innovative Technologie von Westinghouse wird dazu beitragen, saubere Energiequellen in ganz Kanada bereitzustellen, insbesondere in abgelegenen Gebieten. Diese Investition wird eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels spielen, auf Kanadas globaler Führungsrolle bei SMRs aufbauen und Arbeitsplätze in Ontarios Energiesektor sichern", so der Minister für Innovation, Wissenschaft und Industrie, François-Philippe Champagne.

"Kanada muss schnell kohlenstoffarme Energietechnologien entwickeln und einsetzen, um unsere ökologischen und wirtschaftlichen Ziele zu erreichen. Kleine modulare Reaktoren bieten die Möglichkeit, emissionsfreie Energie für die Kommunen zu erzeugen und gleichzeitig Investitionen in kanadische Unternehmen anzukurbeln und Arbeitsplätze für kanadische Arbeitnehmer zu schaffen", erklärte der Minister für natürliche Ressourcen, Jonathan Wilkinson.

Außerdem arbeitet das Unternehmen mit Wissenschaftlern zusammen, um eine Designstudie für TRISO abzuschließen, eine Abkürzung für TRI-Structural ISOtropic fuel. Jedes Triso-Partikel besteht aus einem Uran-Kohlenstoff-Sauerstoff-Brennstoffkern. Der Kern ist von drei Schichten aus Kohlenstoff- und Keramikmaterialien umschlossen, die radioaktive Spaltprodukte verhindern.

Diese Partikel sind äußerst klein (etwa so groß wie ein Mohnsamen) und sehr robust. TRISO-Brennstoffe sind strukturell widerstandsfähiger gegen Neutronenbestrahlung, Korrosion, Oxidation und hohe Temperaturen. Das dreifach beschichtete Teilchen wirkt wie ein Tresor, der sein eigenes Containment-System bildet. TRISO-Teilchen können in einem Reaktor nicht schmelzen und können aufgrund ihrer Schmelzfestigkeit extreme Hitze aushalten, was sie zu einem idealen Brennstoff für die Raumfahrt macht.

Über Marvel Discovery Corp.

Die bereits seit mehr als 25 Jahren an der TSX Venture Exchange gelistete Firma Marvel ist ein aufstrebendes kanadisches Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen widmet sich der systematischen Exploration seiner umfangreichen Konzessionsgebiete in:

- Neufundland (Projekte Slip, Gander North, Gander South, Victoria Lake, Baie Verte und Hope Brook - Goldprospektionsgebiete)

- Atikokan, Ontario (BlackFly - Goldprospektionsgebiet)

- Elliot Lake, Ontario (East Bull - Ni-Cu-PGE-Entdeckung)

- Quebec (Duhamel - Ni-Cu-Co-Prospektionsgebiet & Titan-, Vanadium- und Chromprospektionsgebiete)

- Prince George, British Columbia (Wicheeda North - Prospektionsgebiet mit Seltenen Erden)

Webseite des Unternehmens: https://marveldiscovery.ca/

IM AUFTRAG DES BOARDS

Marvel Discovery Corp.

"Karim Rayani"

Karim Rayani

President/Chief Executive Officer, Director

Tel: +1 604 716 0551

E-Mail: k@r7.capital

Marvel Discovery Corp.

#615 - 800 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C 2V6

VANCOUVER TEL: (604) 670-0019

TORONTO TEL: (416) 477-1220

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen:

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich u.a. auf den Abschluss des geplanten Arrangements. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Es gibt keine Garantie dafür, dass alle Bedingungen für den Abschluss erfüllt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von den jeweiligen Parteien als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen über diese Zeiten verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

