Die artec technologies AG sucht erstmals den Kapitalmarkt auf und hat dazu eine Krypto-Wandelanleihe mit einem Emissionsvolumen von knapp 2 Mio. Euro aufgelegt. Über die Digital Assets-Serviceplattform tradias.de können sowohl institutionelle als auch private Anleger die Wandelanleihe zeichnen. Deren Laufzeit beträgt drei Jahre, die Verzinsung liegt bei 3,00% p.a. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit Thomas Hoffmann, Geschäftsführer und Gründer der artec technologies AG, über die Krypto-Emission und das Geschäftsentwicklung von artec gesprochen.

Anleihen Finder: Hallo Herr Hoffmann, stellen Sie uns die artec technologies AG doch in wenigen Worten vor? Was genau machen Sie, wie sieht Ihr Geschäftsmodell aus?

Thomas Hoffmann: artec ist ein im Jahr 2000 gegründetes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Sammlung und Auswertung von Daten. Konkret entwickeln wir Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Analyse von Video-, Audio- und Metadaten - also von Radio, über Kameras und TV bis zu Social-Media-Kanälen. Unsere Produkte können gekauft, als Software-as-a-Service gemietet oder in der Cloud genutzt werden. Unsere Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen.

Anleihen Finder: Nennen Sie uns doch bitte einige Anwendungsbeispiele.

Thomas Hoffmann: Neun deutsche und internationale Landesmedienanstalten nutzen unsere Software zur Analyse von Zuschauerquoten und Sendeinhalten. Bei Industrieunternehmen werden unsere Systeme zum Werkschutz und Prozessüberwachung eingesetzt. Im Sicherheitsbereich liefern wir inländischen Sicherheitsbehörden seit Jahren das Equipment für verdeckte Ermittlungen. Die Hardware wie beispielsweise Kameras und Server zur Datenspeicherung kaufen wir ein und die Software ist eine Eigenentwicklung.

Anleihen Finder: Sie sprechen es an, Kriminalitätsbekämpfung und Terrorschutz sind wichtige Themen bei artec. Was kann man sich konkret darunter vorstellen? Welche Produkte bieten Sie an, wer gehört zu Ihren Kunden?

"Seit 2020 ist unser MULTIEYE BOS Manager bei der größten deutschen Sicherheitsbehörde erfolgreich im Einsatz"

Thomas Hoffmann: Unsere etablierten Sicherheitssysteme tragen wesentlich zur Aufklärung und Vermeidung von Verbrechen bei. Im Bereich Verdeckte Ermittlungen haben wir bei den Landeskriminalämtern einen Marktanteil von rund 50%. Aus dieser Nische heraus haben wir 2018 in Zusammenarbeit mit einer Bundesbehörde den MULTIEYE BOS Manager entwickelt. Dabei handelt es sich um eine cloudbasierte Management-Plattform für Sicherheitsbehörden, um mobile Einsatzkräfte, Lagezentren und Leitstellen miteinander zu verbinden. Mit unserer Lösung können Einsätze geplant, aufgezeichnet und ausgewertet werden. Seit 2020 ist der MULTIEYE BOS Manager ...

