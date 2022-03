DJ Managementberatung Horváth mit Rekordergebnis weiter auf Wachstumskurs

Stuttgart (pts013/31.03.2022/09:05) - Die Managementberatung Horváth erzielt im Ende März abgelaufenen Geschäftsjahr mit weltweit mittlerweile deutlich über 1.000 Mitarbeitenden das bisher beste Ergebnis ihrer Unternehmensgeschichte, wie das Unternehmen am Donnerstag verkündet. Gemessen am Umsatz ist Horváth um mehr als zehn Prozent auf nun über 215 Mio. Euro gewachsen, auch das operative Ergebnis (EBIT) liegt deutlich über den Vorjahren. Trotz geopolitischer und gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten blickt das Unternehmen zuversichtlich in die Zukunft und plant auch für das neue Geschäftsjahr ein zweistelliges Wachstum - und über 250 Neueinstellungen.

Strategischer Fokus auf Performance Management und Transformation wird konsequent fortgesetzt

"Unternehmen brauchen gerade in Zeiten hoher Volatilität, Unsicherheit und zunehmender Komplexität ein leistungsfähiges Performance Management zur strategischen und operativen Steuerung. Daneben nimmt der Transformationsbedarf ständig zu", sagt Helmut Ahr, neuer CEO von Horváth, zu seinem Amtsantritt. "Ob im Bereich Finance, Green, Digital oder Corporate Transformation - wir unterstützen unsere Kunden, einerseits das bestehende Geschäft konsequent zu optimieren, andererseits parallel neue Geschäftsfelder systematisch aufzubauen, um so auf die Megatrends Digitalisierung und Nachhaltigkeit die richtigen Antworten zu finden und im globalen Wettbewerb weiter erfolgreich bestehen zu können", so Helmut Ahr.

Ahr, zuvor zehn Jahre im Vorstand unter anderem für Vertrieb verantwortlich, übernimmt zum 1. April zusammen mit seinen neuen Kollegen Axel Borcherding und Stefan Hiendlmeier sowie dem bisherigen Vorstand Altfrid Neugebauer die Unternehmensführung. Neugebauer wechselt vom HR-Ressort ins Amt des CFO, das Uwe Michel nach zehnjähriger erfolgreicher Amtszeit im Zuge seines Abschieds vom Vorstand abgegeben hatte. Stefan Hiendlmeier ist neuer Vorstand für die Serviceindustrien und Chief People Officer, Axel Borcherding baut als COO auch das internationale Geschäft aus.

Der langjährige Horváth-CEO Michael Kieninger, in dessen zehnjähriger Amtszeit das Unternehmen zur viertgrößten in Deutschland gegründeten Managementberatung gewachsen ist, wurde am Donnerstag herzlichst verabschiedet. Das Rekordergebnis kürt Michael Kieningers Leistungen, der aus dem Unternehmen zum 31. März ausscheidet.

Partnerschaft vergrößert, über 250 Neueinstellungen geplant

Zum Geschäftsjahreswechsel wurden außerdem sieben neue Partnerschaftsmitglieder gewählt, was die Wachstumsambitionen unterstreicht. Das über 1.000 Personen starke Unternehmen soll im neuen Geschäftsjahr, das am 1. April beginnt, personell weiter wachsen. "Wir planen 250 Neueinstellungen im kommenden Geschäftsjahr", sagt Stefan Hiendlmeier, neuer HR-Vorstand. "Mit der vergrößerten Partnerschaft und vielen neuen motivierten Expertinnen und Experten werden wir in unseren beiden Beratungsschwerpunkten Performance Management und Transformations-Beratung weiter sehr dynamisch wachsen, sowohl in unseren Kernmärkten Deutschland, Österreich und der Schweiz, als auch international."

Relevanten Beitrag leisten für eine nachhaltig erfolgreiche Wirtschaft

"Gerade in Wachstumsphasen ist es enorm wichtig, den so genannten Purpose im Unternehmen zu vermitteln und im täglichen Handeln einzulösen", so der neue Horváth-CEO Helmut Ahr. "Here to make an impact on the sustainable success of our economies" - das ist unsere Motivation. Wir leisten einen bedeutenden Beitrag, die Geschäftsmodelle und Organisationsstrukturen unserer Kunden zukunftsfähig und nachhaltig aufzustellen", sagt Ahr.

Über Horváth Horváth ist eine international tätige, unabhängige Managementberatung mit mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Ungarn, Rumänien, Italien, den USA, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Für international agierende Kundenunternehmen führen wir weltweit Projekte mit Fokus auf Performance Management und Transformation durch. Horváth steht für Projektergebnisse, die nachhaltigen Nutzen und Wert schaffen. Unsere Expertinnen und Experten unterstützen Unternehmen mit Kompetenz, Leidenschaft und Umsetzungsstärke, ihre Geschäftsmodelle, Organisationsstrukturen, Prozesse und Systeme erfolgreich auf die Zukunft auszurichten - in der Gesamtorganisation oder auf Bereichs- beziehungsweise Funktionsebene. Horváth ist Mitglied im internationalen Consulting-Netzwerk Cordence Worldwide.

