Radeln mit Elektromotorunterstützung ist in, nicht nur in Zeiten steigender Spritpreise. Doch mit dem E-Bike-Boom steigen auch die Unfallgefahren. Und da die Räder immer wertvoller werden, lohnt sich auch ein detaillierter Blick auf die Versicherungen, die es für Pedelec und Co. derzeit am Markt gibt. ServiceValue hat gemeinsam mit FOCUS das Angebot von 25 Versicherern unter die Lupe genommen. Acht erhalten ein sehr gutes Gesamturteil. Nicht erst seit den exorbitant ansteigenden Spritpreisen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...