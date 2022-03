DJ PTA-News: ERWE Immobilien AG: ERWE Immobilien AG investiert erstmals in Bremerhaven

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta014/31.03.2022/09:14) - * Übernahme des C&A-Gebäudes in bester City-Lage * Standort bietet Perspektive für Neupositionierung * Bremerhavener Innenstadt vor nachhaltiger Aufwertung

Frankfurt/M., den 31. März 2022. Die ERWE Immobilien AG (ISIN DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX), Frankfurt am Main, investiert erstmals in Bremerhaven. Das Unternehmen, das sich auf die Revitalisierung von Innenstadtlagen spezialisiert, hat ein Gebäude mit knapp 5.600 qm Mietfläche in der Bürgermeister-Smidt-Straße erworben, das an die Textilhausgruppe C&A vermietet ist. Das Investment bietet eine stabile laufende Rendite und verfügt über ein attraktives Wertsteigerungspotenzial.

Die Lage in der City zeichnet sich zudem durch ein hohes Entwicklungspotential aus, wobei in Abstimmung mit der Stadt und weiteren Nachbarn eine umfangreiche städtebauliche Quartiersentwicklung möglich sein wird.

"Wir erwarten mittel- und langfristig eine attraktive Neugestaltung des Herzens der Bremerhavener City", sagt Rüdiger Weitzel, Vorstand der ERWE Immobilien AG. "Wir freuen uns, einen aktiven Beitrag zur Aufwertung der Innenstadt zu leisten und werden unsere Expertise gerne einbringen".

Die ERWE Immobilien AG konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Bestands an Mischnutzungsimmobilien in den Bereichen Büro, Service, Einzelhandel, Hotel und Wohnen. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotentiale durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (Prime Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a. M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr (ISIN: DE000A1X3WX6) notiert.

