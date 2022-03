Die tokentus tokentus investment AG (ISIN: DE000A3CN9R8) mit Sitz in Frankfurt am Main hat sich mit USD 1,0 Mio. als Limited Partner am neu aufgelegten gumi Cryptos Capital Fund II ("gCC") beteiligt. Der Fund konzentriert sich auf Early-Stage-Unternehmen aus den Bereichen Kryptowährung und Blockchain-Technologie. Das gesamte Fund-Volumen des gCC beläuft sich auf USD 110 Mio. Zu den weiteren Investoren gehören gumi Inc, ein in Japan börsennotierter Entwickler und Herausgeber von mobilen Spielen als einer der größten Limited Partner, sowie in Japan börsennotierte Unternehmen aus den Bereichen Banken, ...

