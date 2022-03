Pfaffenhofen/Tirol (ots) -Salzburger Skischule aus Neukirchen am Großvenediger schaffte die meisten Google Rezensionen und bekam dafür die begehrte AuszeichnungNach der ersten Wintersaison 2021/22 trafen sich 70 Skischulleiter:innen zum persönlichen Austausch in Arosa / Schweiz.Heiz Noldi, der langjährige Skischulleiter in Arosa, stellte seine Destination den Teilnehmer:innen der 3-tägigen - von Waldhart Software organisierten Veranstaltung - vor und begleitete sie mit den Guides aus Arosa und Lenzerheide auch beim Skitag durch das Skigebiet.Die Skischulleiter:innen bekamen den innovativen Ansatz der gemeinsamen Kinderbetreuung von Skischule und Gemeinde ebenso wie das Bärenland, wo nicht artgerecht gehaltene Bären, Asyl in einem naturnahen Areal finden, zu sehen.Das gemeinsame Skifahren unterstützte den Austausch der Skischulen, die aus dem deutschsprachigen Alpenraum kamen, um Informationen und Erfahrungen zu teilen, Trends und Zahlen zu analysieren und gemeinsam besser zu werden.Wünsche und Anforderungen an die zukünftige Generation von Software wurden bei der Tagung erarbeitet und formuliert, damit die Kommunikation zwischen Skischule, Skilehrer:innen und Gästen mit zeitgemäßen Tools wie PWAs (Progressive Web Apps) noch besser funktioniert.Am Abend wurde im Güterschuppen nicht nur auf 25 Jahre Waldhart Software angestoßen, sondern auch eine Skischule geehrt, die es geschafft hat, mit einer Anzahl von588 besonders viele Google Rezensionen ihrer Kunden zu sammeln, die für das Vertrauen von künftigen Gästen und Onlinebucher:innen so wichtig sind.Thomas Maier von Alpen Sports ist überzeugt, mit diesem Erfolg, die Voraussetzung für die weitere gute Entwicklung seines noch jungen Unternehmens geschaffen zu haben.Bei der Podiumsdiskussion stellten die Skischulleiter aus Gstaad (CH), Lenzerheide (CH) und St. Ulrich / Gröden (I) ihre Visionen und Ziele für ihre Skischulen vor und artikulierten notwendige Voraussetzungen auf dem Weg zur Digitalisierung.Zum Thema Klimaschutz beriet Mag. Florian Egger von Climate Partner die Skischulen, wie sie den CO2-Fußabdruck bestimmen und Maßnahmen zur Verringerung ergreifen können.Die Zukunft der Skischulen liegt bei der Online-Buchung in Echtzeit unter Berücksichtigung von Ressourcen und Kontingenten.Der Rekord von über 46 Mio. EUR in der aktuellen Saison zeigt,dass die Skischulen schon weit gekommen sind und ein Innovationstreiber im Wintertourismus sind.Ich bin stolz, dass wir erfolgreiche Skischulen seit 25 Jahren als Partner unterstützen dürfen.(Hannes Waldhart, GF Waldhart Software)Rückblick auf die WS Days 2022 Link zu Website und Blog (https://waldhart.at)Pressekontakt:Dipl.-Ing. Christian PetterWaldhart Software GmbHUnterdorf 1, 6405 Pfaffenhofen / Tirol+43 5262 64574 - 13https://waldhart.at software@waldhart.atOriginal-Content von: Waldhart Software GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089909/100887276