Nach Jahren explosivem Wachstums und einer Investition von 400 Mio. US-Dollar des SoftBank Vision Fund 2 beginnt das Unicorn der Sport- und Freizeitbekleidung mit einer Bewertung von 4 Mrd. US-Dollar seine weltweite Expansion

Heute startet Vuori, die von der südkalifornischen Startup-Welle inspirierte Marke der Sport- und Freizeitbekleidung, ihre Marktpräsenz in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Irland, den Niederlanden, Australien und Kanada und bezeichnet damit die ersten Schritte einer weltweiten Markteinführung, die sie Ende letzten Jahres bekannt gab. Verbraucher können in diesen Ländern nun im E-Commerce auf die beliebte Bekleidungsmarke zugreifen. In ausgewählten Märkten wird Vuori bald bei einer Reihe führender Großhandelspartner, einschließlich Selfridges, Brown Thomas, Cotswold Outdoor, Barry's Bootcamp und Bever, verkauft.

Vuori makes premium performance apparel inspired by the active Coastal California lifestyle; an integration of fitness, surf, sport, and art. Breaking down the boundaries of traditional activewear, Vuori is a new perspective on performance apparel. (Photo: Business Wire)

Von Gründer und CEO Joe Kudla seit 2015 aufgebaut, ist Vuori dank seiner differenzierten, vielseitigen Perspektiven in Bezug auf strapazierfähige Bekleidung auf Unicorn-Größe gewachsen. Im Oktober 2021 wurde Vuori vom SoftBank Vision Fund 2, der 400 Millionen US-Dollar in die Marke investierte, mit 4 Milliarden US-Dollar bewertet. Man geht davon aus, dass sowohl die Investition als auch die Bewertung für ein außerbörsliches Bekleidungsunternehmen zu den höchsten der Geschichte zählt.

"Wir sind stolz, die bisher erste Expansion von Vuori außerhalb der USA bekannt geben zu dürfen", sagte Joe Kudla, Gründer und CEO von Vuori. "Wir sind unserem Team, das uns dabei unterstützt hat, diese gemeinsame Vision Wirklichkeit werden zu lassen, unendlich dankbar, und arbeiten mit vollem Einsatz daran, die neue Vuori Perspektive für strapazierfähige Bekleidung in diese Märkte zu bringen. 2022 wird für Vuori das bisher ertragreichste Jahr sein, und wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen und Monaten noch viel mehr mitzuteilen."

Einkäufer in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Irland, Holland, Australien und Kanada können nun im Internet unter den jeweiligen, nachstehend genannten Webadressen für ihr Land die gesamte Vuori Kollektion von Damen- und Herrenbekleidung durchsuchen. In Großbritannien werden die Vuori Produkte demnächst von Selfridges (in allen vier Filialen sowie online, nur Männerbekleidung), Cotswold Outdoor (an 20 Standorten und online) und bei den Einzelhändlern in allen elf der Barry's Bootcamp Filialen des Landes angeboten. Dieses Jahr plant die Marke, ihren britischen Flagship-Store in London zu eröffnen. Brown Thomas aus Irland wird Vuori (in zwei Filialen und online) anbieten, ebenso der Outdoor-Einzelhandel Bever mit Sitz in den Niederlanden (20 Filialen und online). Detailliertere Informationen zu Standorten und Verfügbarkeit erhalten Sie unter www.vuoriclothing.com.

Großbritannien: www.vuoriclothing.co.uk

Frankreich: www.vuoriclothing.fr

Deutschland: www.vuoriclothing.de

Irland: ie.vuoriclothing.com

Niederlande: www.vuoriclothing.nl

Australien: www.vuoriclothing.com.au

Kanada: www.vuoriclothing.ca

Mit der Erschließung neuer Märkte rund um den Globus arbeitet Vuori daran, die Erweiterung seines Produktangebots fortzusetzen, wesentliche Investitionen in Infrastruktur und Personal durchzuführen und sowohl ein Vertriebsnetz in Großbritannien als auch ein Innovationszentrum in Taiwan zu eröffnen. Das Unternehmen, das durch Partnerschaften mit Organisationen wie Climate Neutral und CleanHub seinen Kohlenstoff- und Plastikfußabdruck ausgleicht und gleichzeitig Maßnahmen ergreift, um dieses Jahr 80 Plastik aus seiner Versand- und Lieferkette zu verbannen, wird weiterhin in seine Anstrengungen zur Nachhaltigkeit investieren. Mit einer seit 2017 positiven Geschäftsbilanz wird Vuori von SoftBank Vision Fund 2 und Norwest Venture Partners unterstützt.

Über Vuori

Seit Beginn seiner Marktpräsenz im Jahr 2015 vereint Vuori Spezialkleidung mit dem jugendlichen Stil von West Coast Aesthetik, was gut aussieht und sich gut anfühlt. Bei der Schaffung von Vuori musste sich Gründer Joe Kudla nicht lange nach Inspirationen suchen; mit Hauptsitz in der aufstrebenden Strandgemeinde Encinitas, Kalifornien, bildet die Marke die natürliche Erweiterung ihrer Heimatumgebung, in der aktive, bewusst lebende und kreative Menschen täglich ihre Mitmenschen inspirieren. Zusätzlich zu einem auf Hochtouren laufenden E-Commerce-Geschäft und in physischen Niederlassungen in Berkeley, Boulder, Cherry Creek, Del Mar, Encinitas, La Jolla, Malibu, Manhattan Beach, Newport Beach, San Francisco, San Jose, Scottsdale, Studio City und Venice Beach wird Vuori auch in den meisten Nordstrom und REI-Geschäften verkauft. Weitere Informationen finden Sie unter: www.vuoriclothing.com.

