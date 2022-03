NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Papiere der Commerzbank nach einem Analystenwechsel beim Kursziel von 9,70 Euro mit "Neutral" aufgenommen. Die Coba profitiere zwar von steigenden Zinsen, sei aber auch höherem Kostendruck ausgesetzt, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2022 / 23:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000CBK1001