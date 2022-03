News von Trading-Treff.de Der gestiegene Ölpreis ist für die sogenannten Petrowährungen in der Regel deutlicher Kurstreiber. Das wird mit Blick auf den Kandollar offensichtlich. Hier geht es seit fast 3 Wochen mit ordentlich Dynamik mit den Kursen nach unten. Ein Ende scheint nicht in Sicht. Wohin die Reise gehen kann und wie sich ein möglicher Rückschnapper traden lässt, beleuchten wir heute in der aktuellen Ausgabe von Tickmill's täglichen Tradingideen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...