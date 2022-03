Königstein im Taunus (ots) -Neue Wachstumspartnerschaft in der rasant wachsende Zukunftsbranche digitale Bildung: Der Nachhaltigkeitsinvestor Trill Impact und der führende Anbieter für geförderte berufliche Online-Weiterbildung karriere tutor GmbH wollen ab sofort gemeinsam die internationale Bildungsbranche revolutionieren. Doch die langfristigen Ziele der beiden Unternehmen reichen sogar noch weiter."Chancengleichheit, Armut, Klimawandel, Krieg - Bildung hat die Macht, die großen sozialen und ökologischen Probleme unserer Zeit zu lösen", sagt Gründer und CEO von karriere tutor® Oliver Herbig und macht ganz klar, wo die Partnerschaft mit Trill Impact hinführen soll: "Perspektivisch wollen wir genau diese Herausforderungen angehen, und gemeinsam mit Trill Impact haben wir die Möglichkeit, wirklich etwas zu bewegen."Chancengleichheit durch Online-WeiterbildungDass Oliver Herbig nicht nur selbstbewusst auftritt, sondern auch Ergebnisse liefert, hat er mit karriere tutor® seit der Gründung 2015 mehrfach bewiesen. Das Unternehmen setzte von Anfang an voll auf digitales Lernen. Die Vision, Bildung jedem zugänglich zu machen, traf genau den Zeitgeist und entwickelte sich zu einer Welle, die nicht mehr aufzuhalten war.So ermöglichte das moderne Online-Lernkonzept zum Beispiel Eltern, sich neben der Kinderbetreuung weiterzubilden. Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, denen viele andere Weiterbildungsangebote verschlossen blieben, konnten dank karriere tutor® barrierefrei lernen und sich so beruflich weiterentwickeln. Chancengleichheit war plötzlich keine leere Phrase mehr.Mit Innovation und Know-how die Digitalisierung vorantreibenDen Fachkräftemangel und die Digitalisierung hatten Oliver Herbig und sein Team schon lange vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie als Megatrends identifiziert und nach Lösungen gesucht. 150 ausgewählte Spezialisten aus Bereichen wie Bildung, Karriereberatung, Kurskonzeption, IT und Marketing arbeiten mittlerweile bei karriere tutor® gemeinsam daran, das Angebot auf die Bedürfnisse des modernen Arbeitsmarktes anzupassen, Trends zu antizipieren und Innovationen wie KI und Big Data voranzutreiben. Das Lehrgangsportfolio umfasst mehr als 800 zertifizierte Lehrgänge mit digitalen Lerninhalten.Bereits Tausenden Absolventen berufliche Sicherheit ermöglichtHeute ist karriere tutor® der führende Anbieter für geförderte berufliche Online-Weiterbildung in Deutschland. Der inhaltliche Fokus liegt auf der Digitalisierung und dem Know-how, um die digitale Transformation und den gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben. Mit einer Kombination aus digitalen Lehrgängen, individueller Online-Betreuung, auf dem persönlichen Lebenslauf basierter Karriereberatung und intensivem Bewerbercoaching hat das Unternehmen in den vergangenen knapp sieben Jahren bereits Tausende Absolventen in den Arbeitsmarkt (re-)integriert. Damit bietet karriere tutor® seinen Absolventen berufliche Sicherheit, eine selbstbestimmte Teilhabe am modernen Arbeitsmarkt und dadurch langfristig persönliche Freiheit und Zufriedenheit.Trill Impact: Führende Marktposition erreichen und messbaren Impact erzielenTrill Impact unterstützt karriere tutor® von nun an als Wachstumspartner. Trill Impact ist einer der führenden internationalen Investoren im Bereich Nachhaltigkeit. Das Unternehmen mit Büros in München und Stockholm fokussiert sich auf Partnerschaften, die mittelständische Unternehmen in Nordeuropa dabei unterstützen, den positiven gesellschaftlichen oder ökologischen Beitrag ihrer Geschäftsmodelle weiter auszubauen.Ziel ist es, gemeinsam nach Innovation und führenden Positionen in den jeweiligen Märkten zu streben und dabei messbaren Impact zu erzielen. Nach dem Closing des ersten Private Equity Fonds über 900 Millionen Euro im Sommer 2021 freut sich Trill Impact ein weiteres Unternehmen im Bildungsbereich in ihr Portfolio aufzunehmen. Kristian Klosterkemper, Partner bei Trill Impact, fiebert der "hochinteressanten" Partnerschaft entgegen: "Das Kursangebot des Unternehmens hilft dabei, dringende gesellschaftliche Herausforderungen wie den Fachkräftemangel und die "Digital Skills-Gap" in Deutschland zu adressieren. Zudem sehen wir für karriere tutor ein großes Wachstumspotenzial im zukunftsweisenden Markt für Bildung und Weiterbildung.. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit karriere tutor® den Zugang zu gerechter Bildung und Chancengleichheit ganzheitlich zu fördern.""Auch auf globaler Ebene Verantwortung übernehmen"Die Wachstumspartnerschaft von Trill Impact und karriere tutor® verleiht der gemeinsamen Idee nun die Schlagkraft, um größer zu denken. Die digitale Transformation und der Fachkräftemangel stünden nach wie vor ganz oben auf der Agenda, doch nun gehe es auch darum, auf globaler Ebene soziale, ökologische und wirtschaftliche Verantwortung zu übernehmen, so Oliver Herbig.Die Grundlagen sind bereits gelegt: Die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen sind zentraler Bestandteil der Unternehmensidentität. Das umfasst beispielsweise das klare Bekenntnis zu nachhaltigem Unternehmenswachstum, hochwertiger Bildung für Teilnehmer und Mitarbeiter, gesteigerte Maßnahmen zum Klimaschutz, Partnerschaften zum Erreichen von Zielen und Geschlechtergleichstellung. So lag der Frauenanteil bei den Teilnehmern 2021 bei 60 Prozent. Als Partner der CR HOPE Foundation unterstützt karriere tutor® außerdem Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche auf Sansibar.1.000 Anmeldungen zu Sprach- und Integrationskurs für Flüchtlinge nach nur einer WocheAuch im Zuge der Ukraine-Krise hat karriere tutor® direkt die Initiative ergriffen: Kurz nach Beginn des russischen Einmarschs hatte das Unternehmen bereits eine digitale Anlaufstelle für Hilfsangebote für geflüchtete Menschen ins Leben gerufen. Wenige Tage später folgte mit dem "Sprachkurs und Integrationsratgeber" in drei Sprachen ein weiteres digitales Unterstützungsprogramm. In dem mehrwöchigen Kurs vermitteln geschulte Dozenten nicht nur Deutschkenntnisse, sondern bieten auch konkrete Informationen zu Behördengängen, Kinderbetreuung und Arbeitssuche an. Nach nur einer Woche gab es bereits knapp 1.000 Anmeldungen. Dieser Kurs wird nun sukzessive ausgebaut und soll demnächst offiziell zertifiziert werden.Diese Projekte sind für Oliver Herbig nur der Anfang der Erfolgsstory von Trill Impact und karriere tutor®: "Wir können und wir werden gemeinsam die Welt verändern."Trill Impact (www.trillimpact.com) als Beteiligungsunternehmen, unterstützt Unternehmen im nordeuropäischen Raum, die gesellschaftliche Herausforderungen im Einklang mit den UN-Zielen zur nachhaltigen Entwicklung (die sogenannten Sustainable Development Goals, SDGs) adressieren. Trill Impact strebt durch seinen aktiven und originären Impact-Investment- und Eigentümer-Ansatz eine weltweit führende Position im Impact Private Equity-Bereich an. Insgesamt verwaltet Trill Impact ein Vermögen von mehr als EUR 1 Milliarde, die sich auf eine Private Equity- sowie Mikrofinanz-Strategie verteilt. Trill Impact beschäftigt ein Team von rund 30 erfahrenen Professionals mit Büros in Schweden und Deutschland.karriere tutor (www.karrieretutor.de) ist der führende Anbieter für geförderte berufliche Online-Weiterbildung mit einem Fokus auf die Vermittlung von relevanten Fähigkeiten für die Jobanforderungen von Morgen. Das Unternehmen befähigt Menschen, ihr volles berufliches Potenzial auszuschöpfen. Das Lernangebot fokussiert sich auf die Zukunftsthemen Digitalisierung und Industrie 4.0. Aufgrund des digitalen Lernformats, ermöglicht das Unternehmend flexibles Lernen - unabhängig von Ort und Zeit. Dies erleichtert eine erfolgreiche Reintegration in den Arbeitsmarkt und verbessert die Lernchancengleichheit. Das Unternehmen will Menschen an jedem Arbeitsplatz der Welt beruflich erfolgreich und glücklich machen. Zentraler Bestandteil des Selbstverständnisses von karriere tutor sind die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen.SDG- und Impact-Beitrag: Karriere tutor adressiert durch das Angebot für digitale Weiterbildung maßgeblich die Behebung von Qualifikationsdefiziten, die für Industrie 4.0 und der hiermit verbundenen Digitalisierung benötigt werden. Dies ist ein direkter Beitrag zu SDG 4.4: Erhöhung der Zahl der Menschen, die über relevante Fähigkeiten - einschließlich technischer und beruflicher Fähigkeiten - verfügen sowie SDG 8.5: Produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für Alle. Die hohe Abschlussquote von 95% und eine Reintegrationsrate von ca. 80 % der Absolventen bezeugen den Erfolg bei der Erreichung karriere tutor's Vision: ein Wegbereiter für beruflich erfolgreiche und glückliche Menschen an jedem Arbeitsplatz zu sein.Medienkontakt:Julian Kolbkarriere tutor - Head of Marketing+49 1605063561julian.kolb@karrieretutor.deOriginal-Content von: karriere tutor GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122132/5185124