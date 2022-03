Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Können die Börsen den Inflationsschock verdauen? ++ Encavis: Das macht Spaß! ++ Mini-Watergate für Meta?

> MÄRKTE & KURSE | Die Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Ukraine-Krieg haben am Mittwoch an den US-Börsen abgenommen. Die Aussagen Russlands, die Kampfhandlungen teilweise zu reduzieren, stießen bei vielen Marktteilnehmern auf Skepsis. Positive Arbeitsmarktdaten über neue Stellen in der US-Privatwirtschaft konnten das Sentiment nicht merklich aufhellen. Der Dow Jones gab um 0,19 % auf 35.228 Punkte nach. Der S&P 500 beendete den Handel mit einem Minus von 0,63 % bei 4.602 Punkten, während der Nasdaq 100 um 1,1 % auf 15.071 Punkte sank. In Deutschland steht die Rekordinflationsrate von 7,3 % für den März heute weiter im Fokus. Auch die kritische Lage bei Gasversorgung rückt in den Blickpunkt der Anleger. Ab dem 1. April besteht Russland auf einer Bezahlung der Gaslieferungen in Rubel, was die Bundesregierung schon abgelehnt hat. Der weiter fallende Ölpreis hat im frühen Handel die Kurse an deutschen Börsen gestützt und der Dax eröffnete mit einem Plus von 0,47 % auf 14.674 Punkten.

