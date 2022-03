Eine aktuelle Auswertung der Raumsonde New Horizons legt nahe, dass es auf dem Pluto eine nie zuvor beobachtete Form des Eisvulkanismus geben könnte. Der Planet ist "aktiver als zuvor gedacht". Auf dem Pluto türmten sich im Laufe der Zeit bis zu sieben Kilometer hohe Eisvulkane auf, die mehr Volumen in sich vereinen als die größten Vulkane auf der Erde. Diese waren bis vor kurzem noch aktiv - oder sind es sogar noch. Ein internationales Forscher:innen-Team kommt zu dem Schluss, dass Pluto länger als bislang angenommen Wärme in seinem Inneren gespeichert hat oder selbst mehr Wärme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...