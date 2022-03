DJ Cogia GmbH gewinnt zwei Großkunden aus Sierra Leone

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Frankfurt am Main (pts023/31.03.2022/10:20) - Das Frankfurter Technologie-Unternehmen Cogia GmbH, das seinen Kunden erfolgreich KI-basierte Lösungen in den Bereichen Customer Experience, Competitive Intelligence sowie Open Source Intelligence (OSINT) anbietet, hat zwei Großkunden aus Sierra Leone gewonnen, die Ölgesellschaft National Petroleum Sierra Leone und das Diamanten-Unternehmen AMAX Ltd.

Beide Unternehmen haben jeweils für zwei Produkte von Cogia ihre Bestellungen aufgegeben. Einmal für das Monitoring-Tool Web Observer, das relevante Web- und Social-Media-Quellen gezielt untersucht, die Daten sammelt und diese mit Hilfe von künstlicher Intelligenz etwa nach Themen und Sentiment analysiert. Das zweite Produkt ist der Socializer Messenger, eine All-in-One-Kommunikationsanwendung, die sichere mobile Kommunikation über VoIP-Technologien ermöglicht. Diese einfach zu integrierende Original-Equipment-Manufacture-Lösung für Mobilfunkbetreiber im VoIP-Bereich bietet überlegene Sprach- und Videoqualität, vollständige Verschlüsselung und robustes IP-Handling sowie ein sicheres Messaging-System der neuesten Generation.

"Wir freuen uns sehr, die beiden Unternehmen aus Sierra Leone als Neukunden begrüßen zu dürfen. Wir wissen ihr Vertrauen sehr zu schätzen und freuen uns auf die kommende Zusammenarbeit," sagt Pascal Lauria, CEO der Cogia GmbH. "Mit diesen beiden Projekten stellen wir einmal mehr unter Beweis, dass wir auf internationaler Ebene erfolgreich agieren."

Über Cogia

Cogia ist ein Anbieter von KI-basierten, semantischen Lösungen im Bereich "Big Data Analytics" sowie von Medien-Monitoring-Technologie. Das Unternehmen offeriert Produkte zur intelligenten Informationssuche, -organisation und -analyse für Web- und Social Media. Ziel ist es, Unternehmen und Organisationen bei der optimalen Verwertung der verfügbaren Informationen zu unterstützen, indem das vorhandene digitalisierte Wissen durch automatisierte Verfahren inhaltlich erschlossen und strukturiert aufbereitet wird. 2020 erweiterte das Unternehmen sein Produktportfolio um die neue Lösung im Bereich "Kundenzufriedenheit": den Cogia Customer Experience Manager (Cogia CXM). Cogia unterstützt Kunden aus Behörden, Wirtschaft, Agenturen und NGOs bei der Auswertung von Internet-Informationen, zu Ihnen zählen Fortune-500-Kunden.

(Ende)

Aussender: Cogia AG Ansprechpartner: Sonja Paas Tel.: +49 69 264 8485 11 E-Mail: s.paas@cogia.de Website: www.cogia.ag

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20220331023 ]

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2022 04:21 ET (08:21 GMT)