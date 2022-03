Hannover (www.anleihencheck.de) - An den vergangenen fünf Handelstagen haben sich fünf Emittenten aus vier Jurisdiktionen auf die Investoren im EUR-Benchmarksegment zubewegt, so Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Am Donnerstag habe Nordea Kiinnitysluottopankki (Nordea) einen Covered Bond (ISIN XS2463702907/ WKN A3K3WC) über EUR 1,5 Mrd. am Markt platziert. Die Orderbücher für den zweiten Deal aus Finnland in 2022 hätten sich auf EUR 2,1 Mrd. summiert und der Bond sei bei ms +4 Bp bepreist worden (Guidance: ms +8 Bp area; Laufzeit: 7,0y). ...

