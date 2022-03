Berlin (ots) -idealo bietet seit jeher ein Arbeitsumfeld, das den Mitarbeitenden ein hohes Maß an Freiraum und Flexibilität ermöglicht. Als Teil der sich stetig wandelnden Arbeitswelt setzt das Unternehmen künftig noch stärker auf Autonomie: Trotz des kürzlich beschlossenen Endes der gesetzlichen Home-Office-Pflicht wird idealo dauerhaft an seinem hybriden Arbeitsmodell festhalten - und dieses weiter ausbauen, ohne dass das "Wir-Gefühl" aus dem Blick gerät. So stellt sich das Unternehmen für das Arbeiten von Morgen auf."Hybrid Work": Die Mitarbeitenden wählen den für sie passenden ArbeitsplatzKernelement des idealo "Hybrid Work"-Modells ist die flexible Wahl des Arbeitsortes. So können von nun an alle Mitarbeiter:innen für sich entscheiden, ob sie zu Hause, im Büro am Standort Berlin-Mitte oder an jedem beliebigen anderen Ort innerhalb Deutschlands arbeiten möchten. Auch das Recruiting neuer Talente wird ab sofort auf ganz Deutschland ausgeweitet.Für idealo ist die Umstellung hin zur dauerhaft hybrid arbeitenden Organisation ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung eines erfüllten Arbeitslebens, welches das Unternehmen als ausschlaggebend für seinen unternehmerischen Erfolg begreift. Als Reaktion auf die Pandemie wechselte idealo als eines der ersten Unternehmen bereits Anfang März 2020 in den "Remote Work"-Modus."Die Arbeitswelt verändert sich und wir sind Teil dieser Veränderung", erklärt Philipp Peitsch, Geschäftsführer bei idealo. "Die Entscheidung, unseren Mitarbeitenden freizustellen, von wo aus sie arbeiten möchten, fußt auf der festen Überzeugung, dass Motivation wichtiger Treiber unseres Erfolges ist. Freiheit und Autonomie spielen hier eine größere Rolle als ein fester Schreibtisch", so Peitsch weiter.Feste "Begegnungstage" zur Stärkung des Wir-GefühlsDamit Gemeinschaftssinn und gegenseitiges Vertrauen auch in Zukunft zwei der wichtigsten Faktoren der Unternehmenskultur bleiben - und diese vor allem im persönlichen Austausch entstehen - erarbeitet idealo eine Vielzahl an Angeboten, die der Stärkung des Miteinanders dienen. So führt das Unternehmen unter anderem eine feste Anzahl an Tagen ein, an denen die Mitarbeitenden in Berlin zusammenkommen werden.Dazu erklärt Paula Müller, Head of People bei idealo: "Die Begegnungstage sollen aktiv für Austausch, Zusammenarbeit, gemeinsames Lernen und Kennenlernen genutzt werden. Uns ist wichtig, dass wir bei idealo weiterhin eine Kultur des direkten Kontakts haben. Ein Gefühl von Zusammengehörigkeit motiviert und macht den Arbeitsalltag schöner. Mithilfe der Begegnungstage schaffen wir ein Gleichgewicht zwischen menschlichem Austausch und dem individuellen Freiraum, den sich jede:r einzelne Mitarbeiter:in wünscht."Pressekontakt:Christina ViethMobil: +49 (0)175 604 50 62E-Mail: presse@idealo.deAnna ShochotMobil: +49 (0) 151 2450 2308E-Mail: presse@idealo.deOriginal-Content von: Idealo Internet GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22312/5185311