DJ Henkel kooperiert mit BASF bei Umstellung auf erneuerbare Rohstoffe

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Henkel will mit Hilfe von BASF in den kommenden Jahren bei der Produktion von Wasch-/Reinigungsmitteln und Beauty-Care-Produkten sukzessive fossile Rohstoffe durch erneuerbare Rohstoffe ersetzen. Wie beide Unternehmen mitteilten, haben sie eine vierjährige Kooperation vereinbart, um mit Hilfe des sogenannten Biomassenbilanz-Verfahrens von BASF bei Henkel pro Jahr in rund 110.000 Tonnen Inhaltsstoffen die fossilen Rohstoffe durch nachwachsende Rohstoffe zu ersetzen.

Dadurch sollen Henkel-Marken wie Persil, Pril, Fa und Schauma ihren CO2-Fußabdruck verringern und insgesamt etwa 200.000 Tonnen CO2-Emissionen einsparen. Bereits 2021 gab es laut Mitteilung ein Pilotprojekt mit der Henkel-Reinigungs- und Waschmittelmarke Love Nature.

Der Biomassenbilanz-Ansatz von BASF ersetzt laut Mitteilung bereits in den ersten Schritten der chemischen Produktion fossile durch nachwachsende Rohstoffe. Die Menge an biobasierten Rohstoffen wird dann mit Hilfe einer zertifizierten Berechnungsmethode bestimmten Verkaufsprodukten zugewiesen.

BASF hat eine geschlossene Kontrollkette von den eingesetzten nachwachsenden Rohstoffen bis zum Endprodukt etabliert. TÜV Nord, eine unabhängige Zertifizierungsstelle, unterstützt die praktische Umsetzung und bestätigt nach dem REDCert2-Zertfizierungsschema, dass BASF die erforderlichen Mengen an fossilen Rohstoffen für das biomassenbilanzierte Produkt durch nachwachsende Rohstoffe ersetzt.

