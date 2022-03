DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: "6,75%-SOWITEC group GmbH-Anleihe 2018/2023" wird weiterhin als "attraktiv"(4 von 5 möglichen Sternen) eingeschätzt - KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer (Update)

Düsseldorf (pta028/31.03.2022/11:05) - In ihrem aktuellen Barometer zu der 6,75 %-Anleihe der SOWITEC group GmbH mit Laufzeit bis 2023 (WKN A2NBZ2) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als "attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.

Darstellung des Unternehmens anhand veröffentlichter, kostenlos und frei zugänglicher Informationen[ 1 ]

Branche: Projektentwicklung für erneuerbare Energien

Kerngeschäft: Solar- und Windkraftanlagen Marktgebiet: Weltweit, mit Fokus auf Wachstums-/ Schwellenländer (Emerging Markets)

Tochter-Gesellschaften und deren Geschäftsmodelle:

Die SOWITEC group GmbH, eigenen Angaben zufolge einer der Weltmarktführer für die Entwicklung von Wind- und Solarprojekten, stellt freiwillig einen Konzernabschluss (HGB) auf. In 2020 wurden in diesen 82 Tochtergesellschaften einbezogen. Wegen untergeordneter Bedeutung für die Vermögens- Finanz- und Ertragslage werden einige Tochtergesellschaften der

- SOWITEC operation GmbH (Gegründet 2008, 7 Mitarbeiter, Muttergesellschaft aller Projektgesellschaften weltweit, Geschäftsmodell ist die Gründung, der Erwerb, die Finanzierung, die Errichtung, der Betrieb, der Verkauf und die Verwaltung von Projekten und Anlagen zur Gewinnung von Energie aus Wind, Sonne, Wasser und Biomasse weltweit, inkl. Anpachtung und Kauf von Grundstücken zur Errichtung dieser Anlagen sowie der Handel mit Strom und Emissionszertifikaten.)

- SOWITEC international GmbH (Gegründet 2003, keine Mitarbeiter, Geschäftsmodell ist die Beteiligung an ausländischen Gesellschaften, die den Betrieb, die Planung, die Errichtung und die Verwaltung von Windkraftanlagen und anderen erneuerbaren Energien zum Gegenstand haben, inkl. Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin, sowie die Verwaltung und die sonstige technische oder kaufmännische Betreuung dieser Gesellschaften)

- SOWITEC Netherland B.V. (Gründung 2012, 0,1 Mitarbeiter, Gesellschafterin einiger Projektgesellschaften in Mexiko, SOWITEC operation GmbH ist 100 % Gesellschafter).

nicht konsolidiert, da die Summe der Bilanzsummen der nicht-konsolidierten Tochtergesellschaften rd. 3,2% und die Umsatzerlöse rd. 0,0% betragen.

Die SOWITEC Gruppen-Struktur stellt sich aktuell wie folgt dar:

In 2020 wurden acht Gesellschaften in Salvador (Brasilien) verkauft, die in 2019 projektbezogen gegründet wurden. Diese wurden nicht in den Konzernabschluss einbezogen. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in 12 Ländern und Joint-Ventures in zwei Ländern.

- SOWITEC service GmbH: gegründet 2005, umfirmiert in 2012, 3 Mitarbeiter, Technische Betriebsführung der deutschen Windparks; Geschäftsjahr 2020: aus einem Umsatz von 240 TEuro wurden 55 TEuro Ergebnis generiert (Rendite 22,9%), bei einer Bilanzsumme von 114 TEuro beträgt das Eigenkapital 19 TEuro (16,7%).

- SOWITEC projekt GmbH: gegründet 1999, 8 Mitarbeiter, Zentrale Buchhaltung aller deutschen Gesellschaften, IT-Dienstleistungsbereitstellung weltweit; Geschäftsjahr 2020: aus einem Umsatz von 1.237 TEuro wurden 15 TEUR Jahresüberschuss (Rendite 1,2%) generiert, bei einer Bilanzsumme von 8.524 TEuro beträgt das Eigenkapital 8.232 TEuro (EK-Quote 96,6%).

- SOWITEC trading GmbH: gegründet 2008, derzeit keine Mitarbeiter, Emissionshandel; Geschäftsjahr 2020: aus einem Umsatz von 354 TEuro wurden ein Jahresfehlbetrag von 3 TEuro (Rendite -0,8%) generiert, bei einer Bilanzsumme von 554 TEuro beträgt das Eigenkapital 85 TEuro (EK-Quote 15,3%).

- SOWITEC development GmbH: gegründet 2007, 8 Mitarbeiter, technische Planung von Wind- und Solarprojekten, Auswertung von Wind- und Solarmessungen, Erstellung von Layouts, Windkarten, Geschäftsjahr 2020: aus einem Umsatz von 1.079 TEuro wurde ein Jahresüberschuss von 112 TEuro (Rendite 10,4%) generiert, mit dem der Verlustvortrag aus Vorjahren von 896 TEuro, analog zum Vorjahr, entsprechend reduziert werden konnte. Bei einer Bilanzsumme von 1.605 TEuro besteht ein negatives Eigenkapital von 509 TEuro, dass durch die Jahresüberschüsse kontinuirlich verbessert wird.

