Christian Schwenkenbecher ist neuer Head of Sales bei MPC Capital. Er kommt vom Bankhaus Hauck Aufhäuser Lampe, wo er zuletzt die Vertriebsaktivitäten in London verantwortet hat. Zum 01.04.2022 nimmt Christian Schwenkenbecher seine Tätigkeit als Head of Sales bei MPC Capital auf. Schwenkenbecher verfügt über viele Jahre Erfahrung in der Finanz- und Beratungswelt, davon zehn Jahre im Investment Banking beim Bankhaus Hauck Aufhäuser Lampe. Zuletzt hat er dort die Vertriebsaktivitäten in London verantwortet.MPC ...

