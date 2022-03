EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: SunMirror AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Bekanntgabe der Gesamtzahl der Stimmrechte und Grundkapital gemäß § 135 Abs 1 BörseG 2018 SunMirror AG: Bekanntgabe der Gesamtzahl der Stimmrechte und Grundkapital Zug, Schweiz: 31. März 2022. Gemäß § 135 Abs 1 BörseG 2018 gibt SunMirror AG ('SunMirror'; ISIN CH0396131929) bekannt, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte per Ende März 2022 insgesamt 2.343.221 beträgt und das Grundkapital der SunMirror CHF 2.343.221,00 beträgt. Diese Änderungen resultieren aus der Ausgabe von 95.100 Aktien aus dem bedingten Kapital an den Investor einer Wandelanleihe infolge der Ausübung des Wandlungsrechts und einer Kapitalerhöhung von 248.121 Aktien aus dem bedingten Kapital. Über die SunMirror AG Die SunMirror-Gruppe investiert in strategische Explorationsprojekte mit einem Schwerpunkt auf grüne Batteriemetallen wie Kobalt, Lithium und Nickel sowie Eisenerz- und Goldvorkommen in entwickelten Märkten. Ziel ist es, zu einem späteren Zeitpunkt entweder Metalle selbst abzubauen oder diese Projekte an strategische Käufer zu veräußern. Dabei unterscheidet sich SunMirror von anderen Marktteilnehmern durch einen Mine-to-Market-Nachhaltigkeitsansatz über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg und wird so zum Urheber einer Best Practice im Bergbausektor. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN CH0396131929) notieren an der Wiener Börse (Amtlicher Handel, Ticker: ROR1) und und im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, der Börsen Düsseldorf und Berlin (Ticker: ROR) und werden auch auf tradegate und Xetra gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sunmirror.com. Kontakt

