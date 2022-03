(shareribs.com) New York 31.03.2022 - Die US-Regierung verstärkt die Maßnahmen im Kampf gegen die hohen Ölpreise. Die Förderung im Land ist in der letzten Woche leicht gestiegen, die Rohölbestände gingen weiter zurück. Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 3,4 Mio. auf 409,9 Mio. Barrel zurückgegangen. Die Bestände ...

Den vollständigen Artikel lesen ...