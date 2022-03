Der Ukraine-Russland-Konflikt hat schonungslos offengelegt, wie abhängig Deutschland von russischem Gas ist. Obwohl die Schuldfrage in diesem Krieg zweifelsfrei geklärt ist und viele Menschen ein Öl- und Gas-Embargo gegen Russland fordern, will die Bundesregierung nicht auf den Import von russischem Gas verzichten. 50 Prozent beträgt der Anteil russischer Gaslieferungen am deutschen Gasverbrauch. Ein sofortiger Importstopp würde viele Firmen hierzulande in den Ruin und die Wirtschaft insgesamt in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...