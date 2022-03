DGAP-News: Plan Optik AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresbericht

Plan Optik AG: Vorläufige Zahlen für 2021 - Deutlicher Anstieg von Umsatz und Ergebnis



31.03.2022 / 13:00

Corporate News Plan Optik AG: Vorläufige Zahlen für 2021 - Deutlicher Anstieg von Umsatz und Ergebnis - Zweistelliges Umsatzwachstum auf EUR 9,5 Mio. (2020: EUR 8,4 Mio.) - Operatives Ergebnis mit EUR 1,1 Mio. wieder deutlich positiv (2020: EUR -0,2 Mio.) - Konkretisierte Prognose vom November 2021 übertroffen - Ordentlicher Jahresauftakt, aber hohe Unsicherheit Elsoff, 31.03.2022 - Die Plan Optik AG (ISIN DE000A0HGQS8) veröffentlicht heute die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021. Basierend auf einer fortgesetzten Erholung und erfolgreichen Projektumsetzungen über den gesamten Jahresverlauf, liegen die Kernkennzahlen oberhalb der konkretisierten Prognose von November 2021. So erhöhte sich der Konzernumsatz nach vorläufigen Berechnungen um 12,2% und übertrifft mit EUR 9,5 Mio. (2020: EUR 8,4 Mio.) bereits wieder das Vorkrisenniveau. Kostenseitig nahm der Materialaufwand trotz anhaltender Lieferverzögerungen und Preiserhöhungen im Vorjahresvergleich wieder deutlich ab. Ausschlaggebend waren verbesserte Prozesse und ein günstigerer Fertigteile-Mix. Die Personalkosten und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen in absoluten Zahlen zwar an, gemessen am Umsatz waren die Aufwandsquoten aber auch hier geringer als im Vorjahr. Daraus resultiert ein operatives Ergebnis in Höhe von EUR 1,1 Mio. (2020: EUR -0,2 Mio.), einhergehend mit einer vorläufigen EBIT-Marge von 11,7%. Getragen wurde das Wachstum von einer stark erholten Nachfrage aus dem medizinischen und mikrofluidischen Umfeld. In Sektoren wie u.a. der Automobilindustrie machte sich der globale Chipmangel hingegen dämpfend bemerkbar. Der Aufbau des Standorts in Ungarn zur Fertigung der Standardwafer verläuft, um Pandemie-Effekte bereinigt, plangemäß. 2021 konnte die Tochtergesellschaft POH Termeló és Kereskedelmi Kft. erneut einen positiven Ergebnisbeitrag beisteuern. In den ersten Wochen des neuen Geschäftsjahrs 2022 hat die Plan Optik-Gruppe an die gute Entwicklung des Vorjahrs angeknüpft. Mit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine, dem erneuten Anstieg der Corona-Inzidenzen sowie teilweise langen Lieferzeiten für Vorprodukte, unterliegt der weitere Geschäftsverlauf wiederum einer hohen Unsicherheit. Für den Plan Optik Konzern ergeben sich durch den bewaffneten Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zunächst einmal kaum direkte Auswirkungen, da der Konzern lediglich in Russland einen Kunden mit vernachlässigbarem Umsatz hat. Entscheidend wird sein, inwieweit die gestiegenen Energiekosten und die daraus resultierenden höheren Einkaufspreise für Vorprodukte weitergegeben werden können. Auch dank einer guten Liquiditätsposition ist die Plan Optik-Gruppe insgesamt aber gut aufgestellt, um weiterhin von der hohen Nachfrage sowohl nach standardisierten als auch nach innovativen, intelligenten MEMS-Lösungen zu profitieren. Den ausführlichen Geschäftsbericht für das Jahr 2021 mit den testierten Zahlen und einer Prognose für das laufende Geschäftsjahr veröffentlicht die Plan Optik AG Ende April. Kontakt: Plan Optik AG Angelika Arhelger Über der Bitz 3

D- 56479 Elsoff

Tel.: +49 (0) 2664 5068 10

investor.relations@planoptik.de Über die Plan Optik AG Als Technologieführer produziert die Plan Optik AG an Standorten in Deutschland und Ungarn strukturierte Wafer, die als aktive Elemente für zahlreiche Anwendungen der Mikro-Systemtechnik in Branchen wie Consumer Electronics, Automotive, Luft- und Raumfahrt, Chemie und Pharma unverzichtbar sind. Die Wafer aus Glas, Glas-Silizium oder Quarz werden in Durchmessern bis zu 300 mm angeboten. Wafer von Plan Optik bieten hochgenaue Oberflächen im Angström-Bereich (= zehnmillionstel Millimeter), die durch den Einsatz des eigenentwickelten MDF-Polierverfahrens erreicht werden. Mit den Tochtergesellschaften Little Things Factory GmbH und MMT GmbH ist Plan Optik zudem im Bereich der Mikrofluidik tätig und zählt hier zu einem der wenigen Anbieter von kompletten Systemen. Dieses Geschäftsfeld findet immer mehr Anwendungsmöglichkeiten etwa in der Medizin und Chemie und bietet so ähnlich hohes Wachstumspotenzial wie der Bereich des bisherigen Kerngeschäfts der Wafer-Technologie. Die Aktien der Plan Optik AG notieren im Freiverkehr (Basic Board) der Frankfurter Wertpapierbörse.

