Boston (www.fondscheck.de) - Der jüngste Aufschwung an den Aktienmärkten deutet darauf hin, dass die Risikobereitschaft zurückkehren könnte, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrem aktuellen "SPDR Strategie Espresso".Anleger würden sich bereits für das zweite Quartal positionieren. US-Hochzinsanleihen könnten eine Chance bieten. Und obwohl ein ESG-Engagement angesichts der hohen Energiepreise und der Aussicht auf höhere Verteidigungsausgaben nicht unbedingt naheliegend erscheine, habe der Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index im Jahr 2022 tatsächlich besser als sein Mutterindex abgeschnitten. ...

