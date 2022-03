- Das Phase Eins-Bohrprogramm zu 3 von 15 Bohrlöchern ist auf die Bestimmung der Beziehung zur High Li-Zone in der benachbarten Liegenschaft Jindalee ausgerichtet

- Das Explorationsteam ist optimistisch, da das dritte Bohrloch eine mächtige Sequenz von Tonstein/Schluffstein mit geringem Abraum ergab

- Geologische Daten aus den Kernaufzeichnungen werden mit geologischer Oberflächenkartierung, die früher in der Liegenschaft stattfand, kombiniert. Das Ziel ist die Gestaltung eines vorläufigen, auf die Sedimentsequenz ausgerichteten geologischen Modells

- Die Ergebnisse aus dem an ALS Chemex gelieferten gespaltenen Kerns stehen noch aus. Sie werden nach Erhalt mit den geologischen Erkenntnissen kombiniert werden und die nächsten Schritte in der Verfolgung der Theorie, dass heruntergefallener Ton eine Möglichkeit zur Lokalisierung der Erweiterung des ‚in der Tiefe vergrabenen' Lithiumtons bietet, bestimmen

VANCOUVER, BC, KANADA (31. März 2022) - Victory Resources Corporation (CSE: VR) (FWB: VR61) (OTC: VRCFF) ("Victory" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Explorationsteam des Unternehmens das Bohrprogramm auf dem unternehmenseigenen Lithiumkonzessionsgebiet Smokey in Nevada abgeschlossen hat.

Wie bereits bekannt gegeben, zielen die ersten 3 Bohrungen des Unternehmens im Rahmen seines 15 Bohrlöcher umfassenden Explorationsprogramms darauf ab, das geologische Konzept des Unternehmens zu prüfen, und insbesondere die Bereiche entlang der Grenzen zum Konzessionsgebiet von Jindalee in unmittelbarer Nähe zur Verwerfungslinie zu erproben, um die Tiefe zu verringern, die erforderlich ist, um den Tonstein zu erreichen, und möglichst die gesamte Mächtigkeit des Tonsteins zu erfassen. Damit soll der Gehalt und die Mächtigkeit eines Abschnitts ermittelt werden.

Da vor diesem Programm beim Lithiumprojekt Smokey noch keine Bohrungen stattgefunden haben, ist es wichtig, dass jedes Bohrloch ausgiebig erprobt wird, bis die grundlegenden geochemischen Daten erfasst wurden.

Ansatz des Bohrprogramms und erste Highlights

Überblick:

Victory führte ein erstes Programm mit 3 Bohrlöchern aus, mit dem Ziel, das lithiumhaltige Tongestein, das der Entdeckung an der Oberfläche in der benachbarten Liegenschaft Jindalee ähnelt, zu lokalisieren

Eine Nordost-/Südwest ausgerichtete Verwerfung wird an jedem Ende beim Eintritt in die Liegenschaft Victory schwächer. Das Explorationsteam von Victory geht von der Theorie aus, dass eine Erweiterung des lithiumhaltigen Tongesteins, das von Jindalee identifiziert wurde, wahrscheinlich unter der Liegenschaft Victory vorhanden ist. Aufgrund der ausstehenden Laborergebnisse sind die Tiefen, in denen die mögliche lithiumangereicherte Toneinheit durchteuft werden könnte, unbekannt.

Das Ziel der Bohrarbeiten sind die Sedimente der stellenweise mineralisierten Formation Esmeralda, die sich unter der Liegenschaft befinden. Diese Sedimente bestehen aus einer komplexen Lithologie-Serie, von Sandstein, Konglomerat, Tonstein und aschereichen Vulkaneinheiten. Aufgetretene Verwerfungen verschoben und füllten die Lithologien später mit alluvialem Quartärmaterial, d.h. mit Sand und Kies. Der Kontakt zwischen schluffigen, sandigen Kieseinheiten, die Abraum bilden, und den Einheiten, die einen Teil der darunterliegenden Formation Esmeralda bilden, ist im Kern nicht einfach zu erkennen. Weitere Aufzeichnungen sind geplant, sobald die Ergebnisse der Lithiumanalysen vorliegen.

Das erste Programm über 3 Bohrlöcher lieferte sehr unterschiedliche Ergebnisse. Diese sind unten zusammengefasst.:

- SL-21-09 - im Südwesten, in der Nähe des vermutlichen Streichens der Verwerfung, durchteufte 257 Fuß alluvialen Materials, gefolgt von Sediment der Formation Esmeralda über 417 Fuß. Die Formation Esmeralda wurde erreicht, sie bestand jedoch aus einer Serie von verwittertem Schluffstein mit minimalem Tonstein

- SL-21-15 - Nordöstlicher Teil der Liegenschaft, durchteufte insgesamt 311 Fuß alluvialen Materials. Die Lage dieses komplexen Abschnitts aus Konglomeraten, schluffigen Sandsteinen und lokalen Ton-Sedimentbrekzien in der Stratigrafie des Beckens wird eingehend geprüft.

- SL-21-05 - Dieses Bohrloch, ungefähr 700 Yard nordwestlich von Bohrloch SL-21-09, traf auf Tonstein-Lithologien der Formation innerhalb einer Tiefe von 35 Fuß ab Oberfläche Dieses Bohrloch ergab viele günstige Lithologien, die meist Lithium enthielten. Dieses Bohrloch wurde in einer Tiefe von 520 Fuß beendet.

Zusammenfassung:

Das Ziel war die Identifizierung lithiumhaltigen Esmeralda-Tonsteins unter einer obskuren, von alluvialem Material bedeckten Oberfläche. Verwerfungen mit unbekannter Verschiebung verleihen dieser Aufgabe zusätzliche Komplexität. Die ersten drei Bohrlöcher bieten dem Team einen Blick unter die Oberfläche. Es wurde festgestellt, dass der Abraum eine relativ dünne Deckschicht darstellt, deren Mächtigkeit jedoch variiert.

Unter junger Kiesbedeckung wurden mächtige Abschnitte der Formation Esmeralda durchteuft. Die aus Bohrkernaufzeichnungen identifizierte Stratigrafie in Esmeralda besteht aus Sedimenteinheiten einschließlich gut entwickeltem Tonstein, Schlammstein und Ton-, Schluff- und Sandkonglomeraten.

Weitere Bohrarbeiten sind nötig, um die Geologie der Lithologie der Formation Esmeralda unter der Oberfläche richtig zu kartieren. Victory konzentriert sich vor allem auf die Kartierung oberflächennahen, gut mineralisierten Esmeralda-Tongesteins, das früher in der benachbarten Liegenschaft Jindalee identifiziert wurde.

Das Explorationsteam des Unternehmens ist sehr optimistisch, besonders im Hinblick auf die aufgezeichneten geologischen Ergebnisse aus Bohrloch SL-21-05. Es ergab eine mächtige Sequenz von Tonstein/Schluffstein mit minimalem Abraum. Weitere Daten sind erforderlich, um Fragen zu den Ergebnissen der Bohrungen und zu den Beobachtungen des Explorationsteams zu beantworten. Die Fragen beziehen sich auf die Definierung des Streichens und der Neigungsrichtung des Ziels und den stellenweise lithium-mineralisierten Esmeralda-Abschnitt, der sich unter der Liegenschaft befindet. Dies ermöglicht den Bau eines geologischen Modells der frühen Phase und unterstützt die Bestimmung von Zielen in weiteren Bohrprogrammen.

Nach Erhalt der Ergebnisse aus dieser ersten Bohrphase plant das Unternehmen weitere Bohrungen, wenn die Labordaten dies rechtfertigen.

Insgesamt wurden 151 Proben zur Analyse an ALS geschickt. 4 Fuß lange Proben wurden in den Esmeralda-Abschnitten verwendet. Außerdem wurden QA/QC-Protokolle erstellt, und Standard- und Leerproben wurden stichprobenweise in die Probenkette eingebracht, 1 Stichprobe pro 10 Proben. Die Ergebnisse von ALS Lab werden in den nächsten paar Wochen erwartet.

Über das Lithiumprojekt Smokey, Nevada

Victorys Lithiumprojekt Smokey ist ein Lithium-Ton-Konzessionsgebiet etwa 20 Meilen nördlich von Clayton Valley, das sich westlich des Vorzeige-Lithiumprojekts von American Lithium befindet. Smokey liegt nordwestlich des Lithiumprojekts Clayton Valley von Cypress und südwestlich der Lithiumkonzessionen Tonopah von American Lithium Corporation im südwestlichen Nevada. Esmeralda County, Nevada, ist eine an Lithium-Ton-Vorkommen reiche Region (Noram, Cypress, American Lithium, Spearmint, Enertopia und Jindalee).

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Bob Marvin (PGeo) in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Mark Ireton, President

Tel: +1 (236) 317 2822 oder gebührenfrei 1 (855) 665-GOLD (4653)

E-mail: IR@victoryresourcescorp.com

Über Victory Resources Corporation

VICTORY RESOURCES CORPORATION (CSE: VR) ist eine börsennotierte Investmentfirma mit Beteiligungen an Rohstoffprojekten in Nordamerika. Das Unternehmen sucht auch aktiv nach anderen Explorationsmöglichkeiten.

