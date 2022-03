Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



31.03.2022 / 13:51

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Noorderhoofd B.V.

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Willem Paulus Nachname(n): de Pundert Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Knaus Tabbert AG

b) LEI

391200V57NOSGK8UVW09

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2YN504

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 46 EUR 26358.00 EUR 46.15 EUR 2630.55 EUR 46.4 EUR 4593.60 EUR 46.15 EUR 2584.40 EUR 46.45 EUR 1486.40 EUR 46.55 EUR 139.65 EUR 46.45 EUR 1068.35 EUR 46.4 EUR 1856.00 EUR 46.4 EUR 3619.20 EUR 46.45 EUR 4784.35 EUR 46.55 EUR 93.1 EUR 46.45 EUR 1486.40 EUR 46.6 EUR 1304.80 EUR 46.45 EUR 185.8 EUR 46.55 EUR 93.1 EUR 46.45 EUR 1300.60 EUR 46.55 EUR 884.45 EUR 46.45 EUR 1486.40 EUR 46.7 EUR 6818.20 EUR 46.45 EUR 1486.40 EUR 46.7 EUR 980.7 EUR 46.45 EUR 1486.40 EUR 46.45 EUR 1486.40 EUR 46.8 EUR 2386.80 EUR 46.45 EUR 789.65 EUR 46.7 EUR 1167.50 EUR 46.45 EUR 1486.40 EUR 46.45 EUR 696.75 EUR 46.85 EUR 890.15 EUR 46.45 EUR 650.3 EUR 46.85 EUR 46.85 EUR 46.45 EUR 836.1 EUR 46.85 EUR 46.85 EUR 46.7 EUR 1074.10 EUR 46.45 EUR 1486.40 EUR 46.85 EUR 562.2 EUR 46.45 EUR 1486.40 EUR 46.45 EUR 1486.40 EUR 46.95 EUR 1831.05 EUR 46.45 EUR 1486.40 EUR 46.75 EUR 981.75 EUR 46.45 EUR 1486.40 EUR 46.45 EUR 1486.40 EUR 46.45 EUR 1486.40 EUR 47 EUR 564 EUR 47 EUR 1739.00 EUR 46.85 EUR 843.3 EUR 46.45 EUR 1486.40 EUR 46 EUR 19090.00 EUR 45.95 EUR 7306.05 EUR 46 EUR 690 EUR 46.15 EUR 1153.75 EUR 46 EUR 11914.00 EUR 46.4 EUR 2180.80 EUR 46.35 EUR 1854.00 EUR 46.4 EUR 2737.60 EUR 46.4 EUR 3155.20 EUR 46.3 EUR 1852.00 EUR 46.4 EUR 4176.00 EUR 46.4 EUR 5614.40 EUR 46.4 EUR 649.6 EUR 46.45 EUR 185.8 EUR 46.4 EUR 4593.60 EUR 46.4 EUR 4176.00 EUR 46.4 EUR 4176.00 EUR 46.4 EUR 4176.00 EUR 46.4 EUR 649.6 EUR 46.4 EUR 649.6 EUR 46.4 EUR 3944.00 EUR 46.4 EUR 3526.40 EUR 46.4 EUR 3526.40 EUR 46.5 EUR 2883.00 EUR 46.4 EUR 928 EUR 46.5 EUR 5068.50 EUR 46.35 EUR 1854.00 EUR 46.4 EUR 5568.00 EUR 46.5 EUR 2418.00 EUR 46.4 EUR 185.6 EUR 46.4 EUR 1670.40 EUR 46.5 EUR 1860.00 EUR 46.5 EUR 1860.00 EUR 46.4 EUR 9836.80 EUR 46.4 EUR 8816.00 EUR 45.6 EUR 136.8 EUR 46 EUR 16422.00 EUR 46.3 EUR 2037.20 EUR 46.2 EUR 1617.00 EUR 46 EUR 1932.00 EUR 46 EUR 2024.00 EUR 46.15 EUR 415.35 EUR 46.15 EUR 1846.00 EUR 46.3 EUR 1620.50 EUR 46.4 EUR 185.6 EUR 46.25 EUR 185 EUR 46.25 EUR 1850.00 EUR 46.4 EUR 185.6 EUR 46.4 EUR 185.6 EUR 46.3 EUR 833.4 EUR 46.3 EUR 4167.00 EUR 46.35 EUR 1854.00 EUR 46.4 EUR 46.4 EUR 46.3 EUR 1944.60 EUR 46.4 EUR 185.6 EUR 46.4 EUR 4176.00 EUR 46.4 EUR 5846.40 EUR 46.4 EUR 3572.80 EUR 46.4 EUR 649.6 EUR 46.4 EUR 649.6 EUR 46.3 EUR 3611.40 EUR 46.4 EUR 649.6 EUR 46.3 EUR 555.6 EUR 46.4 EUR 649.6 EUR 46.3 EUR 1666.80 EUR 46.4 EUR 139.2 EUR 46.4 EUR 4176.00 EUR 46.4 EUR 4176.00 EUR 46.4 EUR 417.6 EUR 46.4 EUR 5660.80 EUR 46.4 EUR 4176.00 EUR 46.3 EUR 1852.00 EUR 46.35 EUR 2317.50 EUR 46.4 EUR 4176.00 EUR 46.35 EUR 1436.85 EUR 46.35 EUR 417.15 EUR 46.4 EUR 139.2 EUR 46.4 EUR 4176.00 EUR 46.4 EUR 5660.80 EUR 46.4 EUR 4176.00 EUR 46.4 EUR 4593.60 EUR 46.4 EUR 5475.20 EUR 46.35 EUR 880.65 EUR 45.85 EUR 275.1 EUR 46 EUR 12374.00 EUR 46 EUR 184 EUR 46.25 EUR 1850.00 EUR 46.15 EUR 1199.90 EUR 45.95 EUR 1838.00 EUR 46.35 EUR 185.4 EUR 46.3 EUR 7639.50 EUR 46.4 EUR 649.6 EUR 46.4 EUR 4176.00 EUR 46.4 EUR 4176.00 EUR 46.4 EUR 649.6 EUR 46.4 EUR 4176.00 EUR 46.4 EUR 3526.40 EUR 46.4 EUR 3526.40 EUR 46.4 EUR 4176.00 EUR 46.4 EUR 3526.40 EUR 46.4 EUR 4176.00 EUR 46.4 EUR 649.6 EUR 46.4 EUR 649.6 EUR 46.4 EUR 3526.40 EUR 46.4 EUR 4176.00 EUR 46.5 EUR 604.5 EUR 46.4 EUR 649.6 EUR 46.4 EUR 4176.00 EUR 46.4 EUR 4176.00 EUR 46.4 EUR 3526.40 EUR 46.4 EUR 649.6 EUR 46.4 EUR 3526.40 EUR 46.4 EUR 1670.40 EUR 46.4 EUR 4176.00 EUR 46.4 EUR 4176.00 EUR 46.4 EUR 2505.60 EUR 46.4 EUR 4176.00 EUR 46.4 EUR 4176.00 EUR 46.4 EUR 4176.00 EUR 46.4 EUR 1995.20 EUR 46.4 EUR 4176.00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 46.3211 EUR 463211.5000 EUR

e) Datum des Geschäfts

30.03.2022; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR



