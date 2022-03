Sogar zwei Bilder zeigen den Außeneinsatz der Astronauten Ende März 2022. Die ISS ist auf der Aufnahme deutlich erkennbar, für die Astronauten Maurer und Chari muss schon genauer hingeschaut werden. Einem Astro-Fotografen aus Deutschland ist Ende März 2022 etwas Unglaubliches gelungen: Er fotografierte zwei Astronauten im Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS. Sebastian Voltmer teilte das Bild am 28. März 2022 via Twitter. Die Aufnahme hat er von Deutschland aus gemacht: Er mit einem Teleskop am Boden, die Astronauten Matthias Maurer und Raja Chari in den Weiten des Weltalls. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...