Der Vermittlerverband VOTUM hat ein neues Vorstandsmitglied: Katrin Bornberg ist ins oberste Verbandsgremium gewählt worden und löst dort Franz-Josef Rosemeyer ab, der nach über zehnjähriger aktiver Verbandsarbeit in den Ruhestand wechselt. Katrin Bornberg ist auf der VOTUM-Mitgliederversammlung in Frankfurt am Main erstmals in den Vorstand gewählt worden. Die geschäftsführende Gesellschafterin der Franke und Bornberg GmbH nimmt den Platz des langjährigen Vorstandsmitglieds Franz-Josef Rosemeyer ...

