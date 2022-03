DGAP-News: Iconic Funds BTC ETN GmbH / Schlagwort(e): Jahresbericht

31.03.2022 / 15:00

Iconic Funds BTC ETN GmbH: Korrektur der Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG am 25.03.2022 Die Iconic Funds BTC ETN GmbH möchte auf einen Fehler in der Vorabbekanntmachung zur Veröffentlichung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 am Donnerstag, den 31. März 2022 hinweisen. Die Bekanntmachung ist zu korrigieren, da aufgrund eines Tippfehlers die Veröffentlichung für den Abschluss am 31.03.2022 angekündigt wurde. Das tatsächliche Veröffentlichungsdatum der Finanzberichte erfolgt jedoch gemäß WpHG am 30.04.2022. Wir entschuldigen uns für eventuell entstandene Unannehmlichkeiten. Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Iconic Funds BTC ETN GmbH bestätigt, dass die Links zu den Finanzberichten wie unten angegeben unverändert bleiben. Berichtsart: Korrektur zur Ankündigung des Finanzbericht 2021 Sprache: Deutsch Veröffentlichungsdatum: 30.04.2022 Veröffentlichungsort: https://funds.iconicholding.com/wp-content/uploads/product_uploads/funds/etps/xbti-iconic-funds-physical-bitcoin-etp/Germany/Other%20Documents/3.%20Audit%20Documents/Annual%20financial%20statement%202021_DE.pdf Sprache: Englisch Veröffentlichungsdatum: 30.04.2022 Veröffentlichungsort: https://funds.iconicholding.com/wp-content/uploads/product_uploads/funds/etps/xbti-iconic-funds-physical-bitcoin-etp/Germany/Other%20Documents/3.%20Audit%20Documents/Annual%20financial%20statement%202021_EN.pdf

