Im deutschen Mittelstand bietet GESCO 12 Hidden Champions in einer Aktie. Die Beteiligungsholding investiert in ausgewählte Mittelständler. Im Fokus stehen Produktionsverfahrens- sowie Gesundheits- und Infrastruktur- nebst Mobilitätstechnik. Zwei Unternehmen im GESCO-Portfolio bieten eine besondere Perspektive. Setter entwickelt und produziert als einer der weltweit führenden Hersteller Stäbchen ("Sticks") aus Papier als Zulieferartikel für die Süßwaren- und Hygieneindustrie. Setter profitiert von dem seit Juli 2021 geltenden Einweg-Kunststoffprodukte-Verbot. So richtig spannend wird die Entwicklung von SVT sein, die als weltweiter Marktführer komplexe Anlagen zum Be- und Entladen von Schiffen, Tank- und Kesselwagen entwickeln. SVT profitiert von den Bestrebungen, unabhängiger von russischem Erdgas zu werden. Folge:



GESCO ist auf Rekordfahrt bei Umsatz und Gewinn. Einstellige KGVs für 2022 (9,9) und für 2023 (9,4) gab es seit Jahren nicht mehr. Darin liegt die Gelegenheit.



