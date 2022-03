Das Weltraumteleskop Hubble hat in den Weiten des Universums eine spektakuläre Entdeckung gemacht: Earandel. Der Stern ist der am weitesten entfernte Himmelskörper, der je per Teleskop gefunden wurde. Jetzt muss Hubble-Nachfolger James Webb ran. Die Entdeckung, die Astronom:innen mit dem Nasa-Weltraumteleskop Hubble gemacht haben, ist eine kleine Sensation. Noch nie konnten Menschen einen so weit entfernten und so wenige Millionen Jahre nach dem Urknall entstandenen Stern "sehen". Wissenschaftler:innen gehen davon aus, dass das auch so bleiben wird. Denn das von Earandel (altenglisch: Morgenstern) ausgesendete Licht konnte Hubble nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...