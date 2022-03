Hamburg (ots) -In den vergangenen Wochen haben wir viele spannende Serienstarts mitverfolgt. So ist auch einer unserer Streaming-Favoriten in die zweite Staffel gegangen und wir konnten unter der Produktion erneut mit der Londoner High Society aus dem frühen 19. Jahrhundert mitfiebern. Daphne, Anthony, Kate & Co. haben ihren Weg nach über einem Jahr Warten endlich wieder auf die heimischen Bildschirme geschafft. Dabei freuen sich die Fans neben den aufwendigen Outfits und dem pikanten Drama natürlich vor allem auf leidenschaftliche Sexszenen. Nachdem es in der zweiten Staffel allerdings deutlich weniger zu sehen gibt, teilt Kate Moyle, Sexexpertin der Marke Lelo (http://www.lelo.com/de), drei von der Serie inspirierte Sexstellungen. Diese ermöglichen den Zuschauern, die erotische Magie der Regency-Ära auch im echten Leben zu erleben.1. Ich brenne für dichDas ist der berühmte Satz, den Daphne zu Simon in einer der bemerkenswertesten Sexszenen der Serie sagt. Bei dieser Stellung geht es um den Aufbau von Lust, Erregung und darum, Erwartung. Gegenseitiges Reizen und die Schaffung von Spannung tragen dazu bei, Sie emotional und körperlich auf den Sex vorzubereiten.Setzen oder legen Sie sich einander zugewandt hin und nehmen Sie sich gemeinsam vor, Körperteile wie Genitalien, Brüste und Po, die normalerweise mit Sex in Verbindung gebracht werden, nicht zu berühren. Sie können einen Timer oder einen Wecker auf 20 Minuten stellen und diese Zeit damit verbringen, den gesamten restlichen Körper zu berühren, zu küssen und zu erregen. Wenn der Timer abläuft, ist das Ihre Erlaubnis, alle Körperteile einzubeziehen. Das ist eine großartige Methode, um Abwechslung in die gewohnte Routine zu bringen und um alles einmal zu verlangsamen, denn in unserem modernen, hektischen Leben sind wir sonst viel zu häufig gestresst und in Eile. Das verlängerte Vorspiel und das langsame Aufbauen sind so ein großer Lustverstärker.2. Die ChaiselongueEin Klassiker unter den Möbeln der Regency-Ära. Um die Form nachzuahmen, legt sich ein Partner auf die Seite und stützt sich auf dem Ellenbogen ab, während der andere vor ihm in der Löffelchen-Position liegt. Dies kann eine langsame und sinnliche Position sein, die gleichzeitig viele Möglichkeiten für Küsse am Hals bietet. Der Hals ist für viele Menschen eine sehr erogene Zone.3. Altmodische RomantikDies ist eine großartige Stellung für gemeinsames Vergnügen mit viel Augenkontakt, bei der es eher zu einer reibenden als zu einer stoßenden Bewegung kommt. Beide Partner befinden sich in der gleichen Position und spiegeln einander, indem sie mit angewinkelten Beinen sitzen und sich auf den Armen abstützen (stellen Sie sich eine M-Form vor). Dann bewegen Sie sich aufeinander zu und einer von Ihnen legt die Beine über den anderen, damit Sie sich gegeneinander bewegen können. Jedes Paar wird ein wenig experimentieren müssen, bis Sie die Position gefunden haben, die für Sie am besten und bequemsten ist.Lelos CMO Luka Matutinovic sagt dazu, dass sie bei Lelo begeistert davon seien, dass beliebte Fernsehsendungen wie diese einen Dialog über das Thema Sex und Lust auf den Bildschirm bringen. Weiter sagt er, dass sie die Menschen dazu ermutigen möchten, die vielen Bereiche des sexuellen Wohlbefindens zu erforschen. Egal ob Sie auf der Suche nach Inspiration oder neuen Dingen zum Ausprobieren sind, hoffen sie bei Lelo, dass diese Sexpositionen Ihnen dabei helfen, die Leidenschaft für Ihr nächstes sexuelles Abenteuer zu entfachen.Laut Sex- und Beziehungsexpertin Kate Moyle von Lelo sind Sinnlichkeit, Neugier und Kommunikation die wichtigsten Zutaten für sexuelle Erfahrungen, die es Ihnen ermöglichen, sich zu verbinden, zu erforschen und zu genießen. Neue Dinge auszuprobieren und neue Stellungen zu erforschen sind ihrer Meinung nach eine großartige Möglichkeit, um aus der Routine auszubrechen. Außerdem wird so laut ihr Vorfreude aufgestaut, die das natürlichste Aphrodisiakum ist und sowohl die Erregung als auch das Verlangen fördert."Pressekontakt:Unternehmenskontakt:LELOi ABKarlavägen 4111431 StockholmSchwedenE-Mail: pr@lelo.comPressekontakt:P.U.N.K.T. Gesellschaft für Public Relations mbHBenjamin KolthoffVölckersstraße 4422765 HamburgTel.: +49 40 853760-0Fax: +49 40 853760-10E-Mail: info@punkt-pr.deOriginal-Content von: LELO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160328/5185829