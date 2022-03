Aktuell warnt das Bundeskriminalamt in Deutschland vor Fake-Anrufen. Vermeintliche Europol-Mitarbeiter:innen wollen so an Daten oder Geld kommen. Das BKA gibt Tipps, wie sich Betroffene verhalten sollten. Es klingelt, Europol ist am Telefon - vermeintlich. In Deutschland kommt es aktuell zu Fake-Anrufen. Die sind nicht leicht zu erkennen. Die Betrüger:innen lassen bei ihren Anrufen auf deinem Telefon eine tatsächliche Nummer von Europol oder Polizeidienststellen anzeigen. Betrüger:innen behaupten, es habe einen Datenklau gegeben Wahrscheinlich rutscht jedem und jeder erst mal kurz das Herz in die...

