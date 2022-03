Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Zum Auftakt der neuen Handelswoche startete der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) gegenüber dem Schlusskurs am Freitag bei 158,65 Prozentpunkten mit einem Abschlag von 18 Basispunkten, so die Börse Stuttgart.Bis Dienstagnachmittag sei der Euro-Bund-Future bis auf 156,05 Prozentpunkte eingebrochen, bevor er sich wieder leicht erholt habe und seit Mittwoch in einer Handelsspanne von 157 bis 158 Prozentpunkten notiere. ...

