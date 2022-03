Nichts zu holen gibt es heute für Alibaba-Aktionäre. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Minux von rund fünf Prozent auf. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Sehen wir hier eine kurze Verschnaufpause oder geht es jetzt weiter runter?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Alibaba der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Alibaba-Analyse einfach hier klicken.

Es mag angesichts des Abschlags nur schwer nachvollziehbar sein, aber das übergeordnete Bild ist positiv. Für Alibaba ist nämlich der nächste Widerstand unverändert greifbar. So reicht ein Plus von nur rund rund zwölf bis zum 4-Wochen-Hoch. Dieser Bestwert liegt bei 124,11 USD. Der Krimi dürfte also in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...