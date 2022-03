Mit einem Minus von über fünf Prozent gehören die Aktien von AMD am Donnerstag zu den schwächsten Titeln im Nasdaq 100, der selbst nur 0,1 Prozent nachgibt. Bereits am Mittwoch hatten die AMD-Papiere in einem schwächelnden Gesamtmarkt rund drei Prozent verloren. Die Kursverluste von heute, lassen sich jedoch nicht nur auf ein negatives Sentiment gegenüber Tech-Aktien zurückführen.Vielmehr ist ein entscheidender Grund für die heutigen Kursverluste der AMD-Aktie ein Downgrade der Analysten von Barclays. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...