MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Bechtle nach den jüngst vorgelegten Jahreszahlen von 76 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Der IT-Dienstleister habe seine Ziele für 2021 erreicht, auch wenn der Umsatz im vierten Quartal rückläufig gewesen sei, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Schlussviertel 2021 soll in Sachen Wachstum allerdings das Tief gewesen sein. Der Ausblick auf 2022 sei trotz einiger Unsicherheiten ermutigend./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2022 / 16:53 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





ISIN: DE0005158703

