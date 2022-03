Beijing, 31. März 2022 (ots/PRNewswire) -Seraphim Energy Group Co., Ltd. (Seraphim), ein weltweit führender Hersteller von Solarprodukten, hat kürzlich PV-Module mit einer Leistung von 72 MW an Citicore Power Inc. (Citicore), ein bekanntes kommunales Unternehmen für erneuerbare Energien auf den Philippinen, abgeschlossen.Nach Angaben von Seraphim hat Citicore im Juli 2021 einen Auftrag über bis zu 72 MW seiner monofacialen Module mit einer maximalen Leistung von bis zu 540/545 W erteilt.Die PV-Module sollten zwischen Oktober 2021 und Januar 2022 geliefert werden, während die offizielle Inbetriebnahme für Oktober 2022 vorgesehen ist."Dies ist ein wichtiger Beschaffungsauftrag für die Solarindustrie, der das exponentielle Wachstum von Seraphim auf den Philippinen unterstreicht", sagte Polaris Li, Präsident von Seraphim."Die Philippinen sind geografisch gut für Solarenergie positioniert, da sie über reichlich Sonnenlicht verfügen, und mit zuverlässigen lokalen Partnern haben wir in den letzten zwei Jahren bereits über 200 MW Solarmodule geliefert. Ich glaube, dass diese Zusammenarbeit mit Citicore uns helfen wird, unsere Stärke auf den Philippinen und in Südostasien insgesamt weiter auszubauen", fügte Li hinzu.Seraphim hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2011 auf Forschung, Entwicklung, Produktion, Innovation und Vertrieb von PV-Produkten spezialisiert. Bis heute wurden mehr als 14GW Seraphim-Produkte in über 40 Ländern weltweit installiert.Gegenwärtig ist Citicore einer der führenden Akteure im Bereich der Solarenergie auf den Philippinen mit einer installierten Gesamtkapazität von 170 MW.Citicore produziert über die Citicore Renewable Energy Corporation (CREC) saubere und reine erneuerbare Energie direkt aus den Solarkraftwerken auf den Philippinen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1776714/image_1.jpgPressekontakt:Gao Jingyan,+86+8613552905167Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5185953