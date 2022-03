Mainz (ots) -ZDF Magazin Royale(ZDF 1.4.2022)22.15 MAITHINK X - Die Showmit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim22.45 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(ZDF 1.4.2022)(Weiterer Ablauf ab 23.20 Uhr wie vorgesehen.)Donnerstag, 07.04.Bitte Zeitkorrekturen beachten:23.15 Studio SchmittLate-Night-Show(von 22.10 Uhr)23.45 Game Two #243Videospielmagazin0.15 MAITHINK X - Die Showmit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim(vom 3.4.2022)(Weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen.)Woche 15/22Sonntag, 10.04.Bitte Zeitkorrekturen beachten:21.45 ZDF Magazin Royale(ZDF 8.4.2022)22.15 MAITHINK X - Die Showmit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim22.45 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(ZDF 8.4.2022)(Weiterer Ablauf ab 23.15 Uhr wie vorgesehen.)Woche 16/22Donnerstag, 21.04.Bitte Zeitkorrekturen beachten:23.15 Studio SchmittLate-Night-Show(von 22.10 Uhr)23.45 Game Two #244Videospielmagazin0.15 MAITHINK X - Die Showmit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim(vom 10.4.2022)(Weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen.)Woche 17/22Sonntag, 24.04.Bitte Zeitkorrekturen beachten:21.45 ZDF Magazin Royale(ZDF 22.4.2022)22.15 MAITHINK X - Die ShowIm SUV zur Lösung der Klimakrisemit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim(vom 6.3.2022)22.45 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(ZDF 22.4.2022)(Weiterer Ablauf ab 23.20 Uhr wie vorgesehen.)Donnerstag, 28.04.Bitte Zeitkorrekturen beachten:23.15 Studio SchmittLate-Night-Show(von 22.10 Uhr)23.45 Game Two #245Videospielmagazin0.15 MAITHINK X - Die ShowIm SUV zur Lösung der Klimakrisemit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim(vom 6.3.2022)(Weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen.)Woche 18/22Donnerstag, 05.05.Bitte Zeitkorrekturen beachten:23.15 Studio SchmittLate-Night-Show(von 22.10 Uhr)23.45 Game Two #246Videospielmagazin0.15 MAITHINK X - Die ShowSchlaf, Ernährung, Fitness - Was Deine Gene über Dichverratenmit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim(vom 13.3.2022)(Weiterer Ablauf ab 0.40 Uhr wie vorgesehen.)Woche 19/22Sonntag, 08.05.Bitte Zeitkorrekturen beachten:21.45 ZDF Magazin Royale(ZDF 6.5.2022)22.15 MAITHINK X - Die ShowFernsehquote: Die geheime Macht der Quotenboxmit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim(vom 20.3.2022)22.40 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(ZDF 6.5.2022)(Weiterer Ablauf ab 23.15 Uhr wie vorgesehen.)Donnerstag, 12.05.Bitte nochmalige Änderung beachten:23.15 Studio SchmittLate-Night-Show(von 22.10 Uhr)23.45 Game Two #247Videospielmagazin0.15 MAITHINK X - Die ShowFernsehquote: Die geheime Macht der Quotenboxmit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim(vom 20.3.2022)(Weiterer Ablauf ab 0.50 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5185955