Shenzhen, China, 31. März 2022 (ots/PRNewswire) -Die neue Canon EOS R5 C-Filmkamera bietet beeindruckende Videofunktionen. Das neue "Black Mamba"-Halbkäfig-System von SmallRig bietet die perfekte Plattform, um wesentliche Komponenten an der R5 C zu befestigen - und ermöglicht so eine verbesserte Leistung und schnelles Handling.Die Designer bei SmallRig haben das Kameragehäuse genau analysiert, um sicherzustellen, dass der "Black Mamba"-Halbkäfig den Konturen folgt und trotzdem alle Bedienelemente und Anschlüsse zugänglich sind. Der robuste, leichte Rahmen aus Aluminiumlegierung bietet Schutz und mehrere Befestigungspunkte für Zubehör wie beispielsweise Top Handle, Seitengriff, Monitorhalterung, Videoleuchte, Mikrofon und Netzteil.Die wichtigsten Features- Zugriff auf alle Bedienelemente - Alle Tasten, Hebel und Anschlüsse sind frei zugänglich- Volle Flexibilität - Mehrere 1/4"-20 Gewindelöcher, Arri-Positionierungslöcher, Cold Shoes, NATO-Rails und 3/8"-16 Gewindelöcher bieten Kompatibilität mit der gesamten Produktpalette von SmallRig- HDMI- und USB-C-Kabelklemme - Die handfeste Kabelklemme sorgt dafür, dass die Kabel für eine sichere Übertragung von Daten und Ton sicher befestigt bleiben- Ergonomisch geformter Griff - Die glatte Form und das kompakte Design machen das Handling schnell und komfortabel- Quick Switch-Plattformen - Die integrierte Arca-Swiss-Schnellwechselplatte ermöglicht den sofortigen Wechsel von Handheld- auf Stativ- auf Gimbal-AufnahmenZu den exklusiven Innovationen gehören:1) Eine abnehmbare verlängerte Grundplatte, die nicht nur das Gleichgewicht und die Stabilität verbessert, indem sie es ermöglicht, die Kamera auf der Plattform weiter nach hinten zu bewegen, sondern die auch als Erhöhungsplatte für mehr Freiraum beim Anbringen einer unteren Schiene dient.2) Mehrere Kits für die Stromversorgung, die eine längere Aufnahmezeit bieten, egal ob Sie mit der Hand oder einem Stativ, einem Schulter-Rig oder einem Stabilisator filmenPreis und VerfügbarkeitDer "Black Mamba"-Halbkäfig enthält die abnehmbare verlängerte Bodenplatte ID: 3890Das "Black Mamba"-Halbkäfig-Kit enthält die abnehmbare verlängerte Grundplatte, HDMI- und USB-C-Kabelklemme und die "Black Mamba"-Top-Handle ID: 3891Informationen zu SmallRigDas 2012 gegründete Unternehmen SmallRig entwickelt und baut komplette Zubehörlösungen für die Erstellung von Inhalten mit Kameras, Gimbals und Mobiltelefonen. Unser Zubehör wird in den Bereichen Live-Broadcasting, Vlogging, professionelle Videoproduktion und anderen Bereichen eingesetzt und von über zwei Millionen Kreativen weltweit unterstützt. SmallRig führte als erster in der Branche das User Co-Design (UCD)-Modell und das DreamRig-Programm ein, um gemeinsam mit Kreativen aus aller Welt Modelle zu entwerfen und ihren großen Traum zu verwirklichen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1776784/SmallRig_Introduces__Black_Mamba__Cage_Kit_Canon_R5_C_Cinema.jpgPressekontakt:Fanxing Zeng,+86-18846083994Original-Content von: SmallRig, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145936/5185963