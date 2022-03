The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 31.03.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 31.03.2022



ISIN Name

CA21077G1081 CONTAKT WORLD TECHNOLOGI.

DE000A14KR27 GBS SOFTWARE AG

JP3549100000 NEXUS BANK CO. LTD.

INFINITY STONE VENTURES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de