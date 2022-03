Kein Aprilscherz: morgen früh gibt es die ehedem beliebten sozialen Netzwerke StudiVZ und MeinVZ endgültig nicht mehr. Wer noch schnell was sichern möchte, hat Pech, denn auch das scheint seit Längerem nicht mehr möglich. Der VZ-Betreiber Poolworks hat Mitte März die endgültige Schließung von StudiVZ und MeinVZ angekündigt. Am letzten Märztag will Poolworks den Diensten den Stecker ziehen. Allerdings sollen die auf MeinVZ beliebten Spiele, die auch bis zuletzt noch monetarisiert waren, zu einer anderen Plattform migriert werden. Der Betreiber zeigt sich zuversichtlich: "Es wird voraussichtlich für alle Spiele ...

