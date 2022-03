Medidata, ein Unternehmen von Dassault Systèmes, hat bekannt gegeben, dass Labcorp, ein weltweit führendes Life-Science-Unternehmen, die Technologieplattform von Medidata ausgewählt hat und die 14-jährige Partnerschaft mit Medidata verlängert, die das Fundament für die gemeinsame Entwicklung digitaler Biomarker und die Ausweitung der Nutzung und Funktionalität dezentraler klinischer Studien legt.

"Unsere Beziehung zu Medidata baut auf der Nutzung ihrer Kerntechnologien auf, um unser Portfolio für klinische Studien zu verbessern und unser Angebot bei dezentralen klinischen Studien weiter auszubauen", so Bill Hanlon, PhD, Chief Scientific Officer und President of Clinical Therapeutic and Regulatory Sciences, Labcorp Drug Development. "Unsere Anstrengungen, um den Einsatz von Sensoren und digitalen Biomarkern in der klinischen Forschung zu fördern, kann dazu beitragen, die Patientenversorgung zu beschleunigen und gleichzeitig wertvolle Daten für Studiensponsoren zu liefern."

Labcorp Drug Development hat sein Angebot auf der Basis von Medidata-Technologien entwickelt, zunächst Rave EDC (elektronische Datenerfassung), Coder und TSDV (Targeted Source Data Verification). Inzwischen nutzt Labcorp auch die meisten Lösungen der Medidata Clinical Cloud-Plattform, darunter eCOA (electronic Clinical Outcome Assessment), RTSM (Randomization and Trial Supply Management) und Imaging.

"In den letzten zwei Jahren sind die Anforderungen an klinische Studien gestiegen, zugänglicher und flexibler zu werden. Diese Veränderungen erhöhen den Stellenwert unserer strategischen Partnerschaft mit Labcorp Drug Development zur Modernisierung und Dezentralisierung von Studien", kommentiert Anthony Costello, CEO Patient Cloud bei Medidata. "Im Rahmen dieser neuen Vereinbarung werden wir nun die Innovationen entwickeln und einsetzen, die unseren Kunden helfen, effektivere klinische Programme auszuführen und neue Behandlungen schneller als je zuvor zu den Patienten zu bringen."

Medidata, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Dassault Systèmes, ist mit ihrer 3DEXPERIENCE-Plattform im Zeitalter der personalisierten Medizin hervorragend aufgestellt, um die digitale Transformation der Life-Science-Branche anzuführen durch die erste umfassende Wissenschafts- und Unternehmensplattform, die alle Abläufe von der Forschung bis hin zur Vermarktung abdeckt.

Über Medidata

Medidata ist führend bei der digitalen Transformation der Life-Science-Branche und eröffnet neue Perspektiven für Millionen von Patienten. Medidata unterstützt Pharma-, Biotech-, Medizintechnik- und Diagnostikunternehmen sowie akademische Forscher bei der Gewinnung von Evidenz und Erkenntnissen, um die Wertschöpfung zu beschleunigen, Risiken zu minimieren und die Ergebnisse zu optimieren. Mehr als eine Million registrierte Benutzer bei über 1.900 Kunden und Partnern greifen auf die weltweit meistgenutzte Plattform für klinische Entwicklung, kommerzielle und praxisbezogene Daten zu. Medidata, ein Unternehmen von Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), unterhält seinen Hauptsitz in New York City und ist mit Niederlassungen auf der ganzen Welt vertreten, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden. Weitere Informationen unter www.medidata.com. Folgen Sie uns unter @Medidata.

Über Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, das 3DEXPERIENCE-Unternehmen, ist ein Katalysator für den menschlichen Fortschritt. Durch kollaborative, virtuelle 3D-Umgebungen unterstützt Dassault Systèmes Unternehmen und Menschen dabei, nachhaltige Innovationen zu entwickeln. Durch die Bereitstellung von virtuellen "Zwillingserlebnissen" der realen Welt mit unserer 3DEXPERIENCE-Plattform und unseren Anwendungen erweitern unsere Kunden die Grenzen von Innovation, Lernen und Produktion, um eine nachhaltigere Welt für Patienten, Bürger und Verbraucher zu schaffen. Dassault Systèmes schafft Mehrwert für über 300.000 Kunden jeder Größe aus allen Branchen und in mehr als 140 Ländern. Weitere Informationen unter www.3ds.com

3DEXPERIENCE, das Compass-Logo und das 3DS-Logo, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA und IFWE sind gewerbliche oder eingetragene Marken von Dassault Systèmes, einer französischen "société européenne" (Versailles Handelsregister B 322 306 440), oder seinen Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern.

