CALGARY, 31. März 2022 - High Tide Inc. ("High Tide" oder "Unternehmen") (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), ein führendes, auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen mit Ladengeschäften und globalen E-Commerce-Aktivitäten, gab heute bekannt, dass seine im Vereinigten Königreich (UK) ansässige Tochtergesellschaft Blessed CBD in die öffentliche Liste der Cannabinoid-Produkte der Food Standards Agency (FSA) aufgenommen wurde, die für den Verkauf an Verbraucher zugelassen sind. Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg bis zur vollständigen Zulassung von Blessed, die bis spätestens 2023 erwartet wird, und festigt die Position des Unternehmens als eine der beliebtesten und konformsten CBD-Marken im UK. Nur die Produkte, die auf dieser Liste geführt werden, dürfen gemäß der FSA in Übereinstimmung mit den "Novel Food"-Anforderungen im UK weiterhin auf dem Markt verkauft werden.

Nach Angaben der Association for the Cannabinoid Industry (ACI) "ist das Vereinigte Königreich nach den USA jetzt der zweitgrößte Verbrauchermarkt für CBD und verzeichnete 2021 einen Gesamtumsatz von 690 Millionen Pfund," was einer Verdopplung seit 2019 entspricht.[i]

"Dieser Compliance-Meilenstein festigt die Position von Blessed als Marktführer auf dem regulierten UK-Markt für CBD und schließt direkt an den jüngsten Markteintritt von Blessed in Deutschland, dem größten Cannabismarkt der EU, an" sagt Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. "Diese beiden Meilensteine bestätigen unsere Strategie, sowohl aus Produkt- als auch aus geografischer Sicht diversifizierte Einnahmequellen zu verfolgen", fügt Herr Grover hinzu.

"Unsere Aufnahme in die öffentliche Liste der FSA ist ein wichtiger Meilenstein für Blessed und ist ein Zeichen für die harte Arbeit, die unser Team geleistet hat, um die strengen Compliance-Anforderungen zu erfüllen", erklärt Vithurs (V) Thiru, Gründer von Blessed CBD. "Angesichts dieser Nachricht können die Verbraucher im UK nun sicher sein, dass sie weiterhin Zugang zu unseren erstklassigen CBD-Produkten auf Hanfbasis haben werden", so Herr Thiru weiter.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein führendes, auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, das sowohl über Ladengeschäfte als auch über globale E-Commerce-Aktiva verfügt. Das Unternehmen ist - gemessen am Umsatz - der größte kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; mit derzeit 113 Standorten in Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. High Tide wurde im dritten jährlichen Ranking des Business Magazine's der kanadischen Top-Wachstumsunternehmen 2021 aufgeführt und in der TSX Venture 50 2022 und zählt zu den zehn stärksten Aktien im Bereich der diversifizierten Industrien. Das Unternehmen ist der erste und einzige Cannabis-Discount-Club-Händler in Nordamerika, der die Marken Canna Cabana, Meta Cannabis Co. und Meta Cannabis Supply Co anbietet. Weitere Standorte im ganzen Land befinden sich in Planung. Das Portfolio von High Tide umfasst auch die Fastendr-Technologie für Ladenkioske und intelligente Schließfächer. High Tide beliefert Verbraucher seit mehr als einem Jahrzehnt über seine etablierten E-Commerce-Plattformen, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com und in letzter Zeit im Bereich der aus Hanf gewonnenen CBD-Produkte über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, BlessedCBD.co.uk und BlessedCBD.de sowie über seinen Großhandelsvertrieb Valiant Distribution, zu dem auch der lizenzierte Unterhaltungsprodukthersteller Famous Brandz gehört. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren.

ÜBER BLESSED CBD

Enigmaa Ltd., das unter dem Namen Blessed CBD tätig ist, ist einer der führenden Online-Händler von CBD-Produkten aus Hanf im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen bietet einen Marktplatz mit einer großen Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten und Rezepturen, erschwinglichen Preisen, schnellem, zuverlässigem Versand und einem überraschend persönlichen Kundenservice. Blessed CBD wurde in mehreren Publikationen wie The Mirror, Reader's Digest und Maxim Magazine als das beste CBD-Öl im Vereinigten Königreich bezeichnet.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Informationen und Aussagen, die hier als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden, werden zum Datum dieser Pressemitteilung bzw. zum Datum des Inkrafttretens der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Informationen gemacht. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln aktuelle Schätzungen, Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder künftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Worten wie "Ausblick", "erwartet", "beabsichtigt", "prognostiziert", "antizipiert", "plant", "projiziert", "schätzt", "sieht vor", "nimmt an", "Bedürfnisse", "Strategie", "Ziele", "Zielsetzungen" oder Abwandlungen davon, bzw. Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden "können", "könnten", "dürften", "würden", "sollten" oder "werden", oder die Verneinung eines dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke und andere ähnliche Terminologie) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gehören Aussagen in Bezug auf: die vollständige Zulassung von Blessed bis 2023 und die Strategie des Unternehmens als Muttergesellschaft, seine integrierte Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein umfassendes Kundenerlebnis zu bieten und den Wert für die Aktionäre zu maximieren.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen, die sich als falsch erweisen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit von Blessed, bis 2023 die vollständige Zulassung zu erhalten, die Fähigkeit von High Tide, seinen Geschäftsplan umzusetzen, und dass High Tide eine oder mehrere Lizenzen von Alberta Gaming, Liquor & Cannabis, British Columbia's Liquor Distribution Branch, Liquor, Gaming and Cannabis Authority of Manitoba, Alcohol and Gaming Commission of Ontario oder der Saskatchewan Liquor and Gaming Authority erhält, die es ihm erlauben, sein Geschäft mit Canna Cabana Inc. weiterzuführen. High Tide hält diese Annahmen unter den gegebenen Umständen für angemessen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass eines oder mehrere der hier dargelegten Regierungs-, Branchen-, Markt-, Betriebs- oder Finanzziele erreicht werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder die Branchenergebnisse wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung aktuell. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, ist High Tide nicht verpflichtet, irgendjemanden zu informieren, wenn es von einer Ungenauigkeit oder Auslassung in einer zukunftsgerichteten Aussage erfährt, und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und gelten, sofern nicht anders angegeben, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (das "Gesetz von 1933") oder einem der bundesstaatlichen Wertpapiergesetze registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen (wie im Gesetz von 1933 definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierung vor.

Kontaktinformationen:

Medienkontakt

Omar Khan

Senior Vice President - Corporate and Public Affairs

mailto:omar@hightideinc.com

Anlegerkontakt

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

mailto:vahan@hightideinc.com

