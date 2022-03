DJ Dt. Waffenliste auf Bitten von Klitschko an Ukraine übergeben - Zeitung

BERLIN (Dow Jones)--Die von der Bundesregierung versprochene Angebotsliste für Waffenlieferungen an die Ukraine ist nun an Kiew übergeben worden. Allerdings nicht von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD), sondern vom Wirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne), wie die Zeitung Welt aus ukrainischen Regierungskreisen erfuhr. Am Donnerstagnachmittag hatte eine ukrainische Delegation unter Führung von Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko, dem Bruder des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko, sich mit Habeck in dessen Ministerium getroffen. Auf Bitten von Klitschko sei die Liste dort von Staatssekretär Sven Giegold übergeben worden, hieß es aus den ukrainischen Regierungskreisen.

Am Mittwoch hatte das Bundesverteidigungsministerium gestreut, dass eine Liste mit 200 Angebotspositionen im Wert von mehr als 300 Millionen Euro an Kiew übersendet werden soll. Auf der Liste stehen demnach Rüstungsgüter deutscher Unternehmen, die an die Ukraine lieferbar sind. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte nach WELT-Informationen aus ukrainischen Regierungskreisen die Liste aber am Mittwoch in einem Telefonat mit ihrem ukrainischen Kollegen Oleksij Resnikow die Liste nicht erwähnt.

March 31, 2022 15:39 ET (19:39 GMT)

