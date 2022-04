Nimmt an der 14. ISAL (International Symposium on Automotive Lighting) in Darmstadt, Deutschland, teil

Bietet die weltweit einzige LED- und LD-Technologie für Fahrzeuge an, die alle Lichtwellenlängen, von Ultraviolett bis Infrarot, verwendet

Erwartet, sich auf den Vertrieb in Europa und Nordamerika zu konzentrieren, durch Verlegung des Hauptsitzes der Automobilsparte nach Deutschland

Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich optische Halbleiter, wird an der ISAL (International Symposium on Automotive Lighting) teilnehmen, die am 4. April in Darmstadt, Deutschland, beginnt. Seoul Semiconductor gab bekannt, dass das Unternehmen auf der Messe eine maßgeschneiderte Lösung vorstellen wird, die auf seiner zukunftsweisenden LED-Technologie für Fahrzeuge basiert. Außerdem wird das Unternehmen einen neuen Lebensstil für die Zukunft aufzeigen, der eine umweltfreundliche Fahrumgebung und Sicherheit für Fußgänger bietet.

Die Violeds-Technologie von Seoul Semiconductor zur Fahrzeugsterilisation (links) und die auf ein Micro Display angewandte WICOP-Technologie (rechts) (Foto: Business Wire)

Basierend auf seiner LED-Technologie der 2. Generation, die das Ergebnis von 30 Jahren Forschung und Entwicklung ist, wird Seoul Semiconductor folgende Anwendungen für den Außen- und Innenbereich von Fahrzeugen vorstellen: Die Violeds-Technologie, die Oberflächen- und aerogene Viren im Auto sterilisiert; Autoscheinwerfer, Tagfahrlicht und Mikro-Displays mit der WICOP-Technologie, die weder eine Kabelverbindung noch ein Gehäuse benötigt; SunLike, eine Technologie für natürliches Licht, die die Augen der Passagiere schützt, die natürliche Beschaffenheit des Innenraums voll zur Geltung und somit den luxuriösen Charakter des Autos optimal zum Vorschein bringt; verschiedene Sensorfunktionen von EPI bis IR/VCSEL, Sensortechnologie mit der Originaltechnologie von Seoul Semiconductor.

Die ISAL, die in diesem Jahr ihr 14-jähriges Jubiläum feiert, ist ein bedeutendes Symposium auf dem weltweiten Markt für Fahrzeugbeleuchtung, auf dem Ingenieure aus den Bereichen Fahrzeuge und Fahrzeugbeleuchtung sowie LED-Hersteller neue Technologien vorstellen.

Seoul Semiconductor konzentriert sich seit über 30 Jahren auf seine F&E-Aktivitäten im Bereich der optischen Halbleiter und verfügt über rund 14.000 gesicherte Technologien in der LED-Industrie der 2. Generation. Seoul Semiconductor besitzt ein Produktportfolio, das sämtliche Wellenlängenbereiche (200nm bis 1.600nm) abdeckt, von UV über sichtbare Strahlung bis hin zu Infrarot (IR, VCSEL), und bietet somit für jede optische Lösung im Automobilbereich die passenden Produkte an. In der zweiten Jahreshälfte 2022 wird Seoul Semiconductor seinen Hauptsitz der Automobilsparte nach Deutschland verlegen, um Kunden zu gewinnen und deren Anforderungen in vollem Umfang zu erfüllen.

Über Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor ist der zweitgrößte globale LED-Hersteller der Welt ein Ranking ohne den Captive-Markt und besitzt mehr als 10.000 Patente. Basierend auf einem differenzierten Produktportfolio bietet Seoul eine breite Palette von Technologien an und fertigt in Massenproduktion innovative LED-Produkte für Innen- und Außenbeleuchtung, die Automobilindustrie, IT-Produkte wie Mobiltelefone, Computerbildschirme und andere Anwendungen, sowie für den UV-Bereich. Produkte, die von dem Unternehmen weltweit erstmalig entwickelt und massenhaft gefertigt wurden, werden jetzt zum LED-Industriestandard und führen den globalen Markt an: u. a. eine gehäuselose LED, WICOP; eine AC-gesteuerte Hochspannungs-LED, Acrich; eine LED mit der 10-fachen Leistung einer herkömmlichen LED, nPola; eine hochmoderne LED für die Ultraviolett-Anwendungstechnik im Bereich Cleaning-Technologien, Violeds; eine Glühfaden-LED-Technologie mit Emission von Licht in allen Richtungen; eine LED mit natürlichem Spektrum, SunLike und mehr. Weitere Informationen finden Sie unter www.seoulsemicon.com/en.

