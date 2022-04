News von Trading-Treff.de Zum Donnerstag musste unser Dax die Latte am Mittwochstief reißen lassen und drückte sich dann ganztägig in die Tiefe. So langsam wird der Stand auf den übergeordneten Zeiteinheiten dadurch schon nochmal ganz schön wacklig. Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 15670, 15465, 15360, 15110, 14960, 14750, 14635, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...