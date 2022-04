Die Fresenius-Aktie (WKN: 578560) notiert im Moment auf einem Aktienkurs rund um die Marke von 32 Euro. Mal etwas darüber, mal bei 33 Euro. Allerdings ist das in etwa das Niveau, das wir im Moment erkennen können. Dass die Fresenius-Aktie das letzte Mal so tief notierte, ist lange her. Es hat zwar einige kleinere Korrekturen gegeben oder auch den einen oder anderen Crash in den vergangenen Jahren. Allerdings war das Jahr 2013 der Zeitraum, in dem die Aktie das letzte Mal auf diesem Niveau verharrte ...

